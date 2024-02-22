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Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:53 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/nagrady-1928875425.html
Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки
Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки
Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:53
2024-02-22T05:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
виктор горемыкин
центральный военный округ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Ранее Горемыкин наградил военнослужащих 90-й танковой дивизии ЦВО, отличившихся при освобождении Авдеевки, вручив 15 орденов Мужества. "Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - сказали в ведомстве. Горемыкин в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения государственные награды - медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Также он отметил высокий боевой дух военных, выполняющих задачи на передовой и поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм. В ведомстве уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ госнаграды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928873269.html
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, виктор горемыкин, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Виктор Горемыкин, Центральный военный округ
Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки

Замминистра обороны вручил награды мотострелкам ЦВО за освобождение Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Ранее Горемыкин наградил военнослужащих 90-й танковой дивизии ЦВО, отличившихся при освобождении Авдеевки, вручив 15 орденов Мужества.
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"Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - сказали в ведомстве.
Горемыкин в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения государственные награды - медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Также он отметил высокий боевой дух военных, выполняющих задачи на передовой и поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ госнаграды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.
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