https://ria.ru/20240222/nagrady-1928875425.html

Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки

Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024

Замминистра обороны вручил награды за освобождение Авдеевки

Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:53

2024-02-22T05:53

2024-02-22T05:53

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

виктор горемыкин

центральный военный округ

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Ранее Горемыкин наградил военнослужащих 90-й танковой дивизии ЦВО, отличившихся при освобождении Авдеевки, вручив 15 орденов Мужества. "Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - сказали в ведомстве. Горемыкин в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения государственные награды - медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Также он отметил высокий боевой дух военных, выполняющих задачи на передовой и поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм. В ведомстве уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ госнаграды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928873269.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, виктор горемыкин, центральный военный округ