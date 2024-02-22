Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
08:42 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html
В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу
В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу - РИА Новости, 22.02.2024
В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу
Мореный дуб в Мордовии будет заготавливаться по утвержденному Росстандартом ГОСТу, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:42
2024-02-22T08:42
республика мордовия
экономика
россия
артем здунов
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35999/67/359996703_0:164:1772:1161_1920x0_80_0_0_43bb0257655272fe2df7085218bf2141.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Мореный дуб в Мордовии будет заготавливаться по утвержденному Росстандартом ГОСТу, сообщает пресс-служба главы республики. Мореный дуб - "визитная карточка" Мордовии, дорогостоящий вид древесины, которая продолжительное время находилась в воде без доступа кислорода. "Росстандарт сообщил о регистрации предварительного нацстандарта России для заготовки мореного дуба (в документе - субфоссильной древесины). Это первый в мире документ по стандартизации, устанавливающий требования к такой древесине. Именно уникальность "черного алмаза" послужила одной из причин создания отдельного документа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году Роспатент зарегистрировал географическое название "Мордовский мореный дуб". Стандарт "Заготовки из субфоссильной древесины дуба (мореного дуба)" вводится в действие 1 апреля 2024 года, период его апробации продлится до 31 мая 2025 года. Процесс создания изделий из мореного дуба трудоемок – необходима правильная его сушка и хранение. Отсутствие нормативно-технических требований к добыче мореного дуба и изготовлению изделий на его основе мешало развитию отрасли. "Новый ГОСТ распространяется на заготовки из субфоссильной древесины дуба. В документе отражены отдельные требования к материалам, процессу сушки древесины, упаковке и маркировке мореного дуба, а также правилам его транспортировки и хранения. Утвержденный стандарт устанавливает основные техтребования, а также послужит основой для формирования других нормативных документов в сфере добычи и обработки "черного алмаза", - подчеркивается в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов назвал новый ГОСТ "результатом почти двухлетней совместной работы, который важен и для производителя, и для покупателя, так как гарантирует качество и безопасность сырья". "Мореный дуб – древний промысел, который мы возродили. Его объемы в мордовских реках оцениваются в 4 миллиона кубометров. Развиваем региональные бренды – выполняем поручение нашего президента", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html
https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35999/67/359996703_0:0:1772:1329_1920x0_80_0_0_48bc3b76d1fe45ceb6585fcb52e08c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, артем здунов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Республика Мордовия, Экономика, Россия, Артем Здунов, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу

Мореный дуб в Мордовии будут заготавливать по утвержденному Росстандартом ГОСТу

© Фото : предоставлено департаментом лесного хозяйства Ростовской области.Дуб
Дуб - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : предоставлено департаментом лесного хозяйства Ростовской области.
Дуб. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Мореный дуб в Мордовии будет заготавливаться по утвержденному Росстандартом ГОСТу, сообщает пресс-служба главы республики.
Мореный дуб - "визитная карточка" Мордовии, дорогостоящий вид древесины, которая продолжительное время находилась в воде без доступа кислорода.
Корм для домашних животных
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных
9 февраля, 22:01
"Росстандарт сообщил о регистрации предварительного нацстандарта России для заготовки мореного дуба (в документе - субфоссильной древесины). Это первый в мире документ по стандартизации, устанавливающий требования к такой древесине. Именно уникальность "черного алмаза" послужила одной из причин создания отдельного документа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году Роспатент зарегистрировал географическое название "Мордовский мореный дуб". Стандарт "Заготовки из субфоссильной древесины дуба (мореного дуба)" вводится в действие 1 апреля 2024 года, период его апробации продлится до 31 мая 2025 года.
Процесс создания изделий из мореного дуба трудоемок – необходима правильная его сушка и хранение. Отсутствие нормативно-технических требований к добыче мореного дуба и изготовлению изделий на его основе мешало развитию отрасли.
"Новый ГОСТ распространяется на заготовки из субфоссильной древесины дуба. В документе отражены отдельные требования к материалам, процессу сушки древесины, упаковке и маркировке мореного дуба, а также правилам его транспортировки и хранения. Утвержденный стандарт устанавливает основные техтребования, а также послужит основой для формирования других нормативных документов в сфере добычи и обработки "черного алмаза", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов назвал новый ГОСТ "результатом почти двухлетней совместной работы, который важен и для производителя, и для покупателя, так как гарантирует качество и безопасность сырья".
"Мореный дуб – древний промысел, который мы возродили. Его объемы в мордовских реках оцениваются в 4 миллиона кубометров. Развиваем региональные бренды – выполняем поручение нашего президента", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Встреча главы Мордовии Артёма Здунова с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной в Мордовии - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Мордовии обсудили реализацию нацпроектов по поддержке семьи и соцзащите
2 февраля, 11:04
 
Республика МордовияЭкономикаРоссияАртем ЗдуновФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала