https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html

В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу

В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу - РИА Новости, 22.02.2024

В Мордовии мореный дуб будут заготавливать по новому ГОСТу

Мореный дуб в Мордовии будет заготавливаться по утвержденному Росстандартом ГОСТу, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:42

2024-02-22T08:42

2024-02-22T08:42

республика мордовия

экономика

россия

артем здунов

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Мореный дуб в Мордовии будет заготавливаться по утвержденному Росстандартом ГОСТу, сообщает пресс-служба главы республики. Мореный дуб - "визитная карточка" Мордовии, дорогостоящий вид древесины, которая продолжительное время находилась в воде без доступа кислорода. "Росстандарт сообщил о регистрации предварительного нацстандарта России для заготовки мореного дуба (в документе - субфоссильной древесины). Это первый в мире документ по стандартизации, устанавливающий требования к такой древесине. Именно уникальность "черного алмаза" послужила одной из причин создания отдельного документа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году Роспатент зарегистрировал географическое название "Мордовский мореный дуб". Стандарт "Заготовки из субфоссильной древесины дуба (мореного дуба)" вводится в действие 1 апреля 2024 года, период его апробации продлится до 31 мая 2025 года. Процесс создания изделий из мореного дуба трудоемок – необходима правильная его сушка и хранение. Отсутствие нормативно-технических требований к добыче мореного дуба и изготовлению изделий на его основе мешало развитию отрасли. "Новый ГОСТ распространяется на заготовки из субфоссильной древесины дуба. В документе отражены отдельные требования к материалам, процессу сушки древесины, упаковке и маркировке мореного дуба, а также правилам его транспортировки и хранения. Утвержденный стандарт устанавливает основные техтребования, а также послужит основой для формирования других нормативных документов в сфере добычи и обработки "черного алмаза", - подчеркивается в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов назвал новый ГОСТ "результатом почти двухлетней совместной работы, который важен и для производителя, и для покупателя, так как гарантирует качество и безопасность сырья". "Мореный дуб – древний промысел, который мы возродили. Его объемы в мордовских реках оцениваются в 4 миллиона кубометров. Развиваем региональные бренды – выполняем поручение нашего президента", - написал Здунов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html

https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, артем здунов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)