https://ria.ru/20240222/moldaviya-1928998779.html
Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии
Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии - РИА Новости, 22.02.2024
Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии
Пограничники Молдавии обнаружили восемь граждан Украины, которые незаконно пересекли границу республики, они запросили убежища в стране. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:08
2024-02-22T15:08
2024-02-22T15:08
в мире
украина
молдавия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Пограничники Молдавии обнаружили восемь граждан Украины, которые незаконно пересекли границу республики, они запросили убежища в стране. "Сотрудники Пограничной полиции сообщили о случае незаконного пересечения молдавско-украинской границы на юге страны восьми гражданами Украины. Иностранцы сообщили, что для того, чтобы добраться до Молдавии, они заплатили на Украине от 3 тысяч до 10 тысяч долларов каждый. Они запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской погранполиции. По предварительной информации, организаторами пересечения границы выступают два человека. Один из них обеспечивает перевозку "клиентов" к границе с Молдавией, он объявлен в розыск властями обеих стран. Второй фигурант является проводником, который помогает перейти границу, он был задержан украинскими пограничниками. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230708/bezhentsy-1882913785.html
https://ria.ru/20230201/bezhentsy-1849077830.html
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский
Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии
Восемь граждан Украины нелегально проникли в Молдавию и запросили убежища
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Пограничники Молдавии обнаружили восемь граждан Украины, которые незаконно пересекли границу республики, они запросили убежища в стране.
"Сотрудники Пограничной полиции сообщили о случае незаконного пересечения молдавско-украинской границы на юге страны восьми гражданами Украины. Иностранцы сообщили, что для того, чтобы добраться до Молдавии, они заплатили на Украине от 3 тысяч до 10 тысяч долларов каждый. Они запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской погранполиции.
В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах
По предварительной информации, организаторами пересечения границы выступают два человека. Один из них обеспечивает перевозку "клиентов" к границе с Молдавией, он объявлен в розыск властями обеих стран. Второй фигурант является проводником, который помогает перейти границу, он был задержан украинскими пограничниками.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий