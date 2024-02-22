https://ria.ru/20240222/moldaviya-1928998779.html

Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии

Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии - РИА Новости, 22.02.2024

Восемь украинцев запросили убежища в Молдавии

Пограничники Молдавии обнаружили восемь граждан Украины, которые незаконно пересекли границу республики, они запросили убежища в стране. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:08

2024-02-22T15:08

2024-02-22T15:08

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украина

молдавия

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Пограничники Молдавии обнаружили восемь граждан Украины, которые незаконно пересекли границу республики, они запросили убежища в стране. "Сотрудники Пограничной полиции сообщили о случае незаконного пересечения молдавско-украинской границы на юге страны восьми гражданами Украины. Иностранцы сообщили, что для того, чтобы добраться до Молдавии, они заплатили на Украине от 3 тысяч до 10 тысяч долларов каждый. Они запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской погранполиции. По предварительной информации, организаторами пересечения границы выступают два человека. Один из них обеспечивает перевозку "клиентов" к границе с Молдавией, он объявлен в розыск властями обеих стран. Второй фигурант является проводником, который помогает перейти границу, он был задержан украинскими пограничниками. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230708/bezhentsy-1882913785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, владимир зеленский