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В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог - РИА Новости, 22.02.2024
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10:09 22.02.2024 (обновлено: 10:10 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/moldaviya-1928900793.html
В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог
В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог - РИА Новости, 22.02.2024
В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог
Полиция Молдавии оштрафовала несколько фермеров, которые блокировали дорогу к КПП на границе с Румынией, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:09
2024-02-22T10:10
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Полиция Молдавии оштрафовала несколько фермеров, которые блокировали дорогу к КПП на границе с Румынией, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос. Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась. "Сначала мы устно предупредили фермеров, чтобы они разрешили свободный доступ к пункту пропуска через государственную границу "Леушены - Албица", некоторые последовали этому требованию, другие - нет. Именно поэтому они были наказаны в соответствии с действующим законодательством. Мы не можем ограничивать права одних граждан, обеспечивая при этом право других граждан на протест", - заявил Эфрос журналистам. По его словам, полиция не мешает протестам, если они проходят в рамках закона, но бывают чрезвычайные ситуации. "У нас был сложный случай, когда на пограничном пункте вызвали скорую помощь, а аграрии заперли транспортные средства и ушли с места стоянки тракторов. Соответственно, машина скорой помощи не смогла своевременно доставить медицинскую помощь", - сообщил министр. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://ria.ru/20240221/fermery-1928840307.html
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в мире, молдавия, дорин речан, румыния, украина, авто
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Румыния, Украина, Авто
В Молдавии нескольких фермеров оштрафовали за блокирование дорог

МВД Молдавии: нескольких участников протеста оштрафовали за блокирование дорог

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию у границы с Румынией
Молдавские фермеры из ассоциации Сила фермеров проводят акцию у границы с Румынией - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию у границы с Румынией. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Полиция Молдавии оштрафовала несколько фермеров, которые блокировали дорогу к КПП на границе с Румынией, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос.
Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась.
Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
21 февраля, 20:18
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"Сначала мы устно предупредили фермеров, чтобы они разрешили свободный доступ к пункту пропуска через государственную границу "Леушены - Албица", некоторые последовали этому требованию, другие - нет. Именно поэтому они были наказаны в соответствии с действующим законодательством. Мы не можем ограничивать права одних граждан, обеспечивая при этом право других граждан на протест", - заявил Эфрос журналистам.
По его словам, полиция не мешает протестам, если они проходят в рамках закона, но бывают чрезвычайные ситуации. "У нас был сложный случай, когда на пограничном пункте вызвали скорую помощь, а аграрии заперли транспортные средства и ушли с места стоянки тракторов. Соответственно, машина скорой помощи не смогла своевременно доставить медицинскую помощь", - сообщил министр.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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