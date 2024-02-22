https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928988515.html

На Украине могут повысить налоги из-за нехватки средств для мобилизации

На Украине могут повысить налоги из-за нехватки средств для мобилизации - РИА Новости, 22.02.2024

На Украине могут повысить налоги из-за нехватки средств для мобилизации

На Украине могут повысить налоги из-за нехватки средств для проведения полноценной мобилизации, сообщил в четверг глава фракции партии "Слуга народа" в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:29

2024-02-22T14:29

2024-02-22T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

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давид арахамия

вооруженные силы украины

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На Украине могут повысить налоги из-за нехватки средств для проведения полноценной мобилизации, сообщил в четверг глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. "У нас нет выбора – нужна мобилизация или не нужна. Нужна, даже если это невозможно, ресурс найдем, будут изменены налоги", - сказал Арахамия на видео, опубликованном изданием "Страна". Он добавил, что мобилизация на Украине необходима в любом случае, потому что в бригадах ВСУ фиксируется большая нехватка личного состава, "есть бригады, где комплект достигает до 40%". По словам депутата, если не проводить мобилизацию, то "прорвется фронт и потом уже будет поздно". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях ВСУ. В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, давид арахамия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр