https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928947405.html

Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения

Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения

Мобилизация на Украине - это преступление против населения, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:34

2024-02-22T12:34

2024-02-22T12:34

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Мобилизация на Украине - это преступление против населения, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с годовщиной госпереворота на Украине. "Мобилизация, мобилизационные процессы - это не просто преступные действия. Дошло до того, что на западной Украине сейчас роют землянки, как в известные времена, и укрывают тех, кто подлежит призыву… Это не просто ужас, это не просто грех, который берут на себя люди. Это страшное преступление против людей", - сказал он. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, согласно которому военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. В противном случае им могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор медведчук, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр