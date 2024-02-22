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Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928947405.html
Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения
Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения
Мобилизация на Украине - это преступление против населения, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:34
2024-02-22T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Мобилизация на Украине - это преступление против населения, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с годовщиной госпереворота на Украине. "Мобилизация, мобилизационные процессы - это не просто преступные действия. Дошло до того, что на западной Украине сейчас роют землянки, как в известные времена, и укрывают тех, кто подлежит призыву… Это не просто ужас, это не просто грех, который берут на себя люди. Это страшное преступление против людей", - сказал он. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, согласно которому военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. В противном случае им могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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в мире, украина, виктор медведчук, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук назвал мобилизацию на Украине преступлением против населения

Медведчук: мобилизация на Украине — не просто грех, а страшное преступление

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Мобилизация на Украине - это преступление против населения, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с годовщиной госпереворота на Украине.
"Мобилизация, мобилизационные процессы - это не просто преступные действия. Дошло до того, что на западной Украине сейчас роют землянки, как в известные времена, и укрывают тех, кто подлежит призыву… Это не просто ужас, это не просто грех, который берут на себя люди. Это страшное преступление против людей", - сказал он.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, согласно которому военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. В противном случае им могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор МедведчукВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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