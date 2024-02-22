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СМИ: Украина может безболезненно мобилизовать максимум 850 тысяч человек - РИА Новости, 22.02.2024
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12:32 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928946305.html
СМИ: Украина может безболезненно мобилизовать максимум 850 тысяч человек
СМИ: Украина может безболезненно мобилизовать максимум 850 тысяч человек - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Украина может безболезненно мобилизовать максимум 850 тысяч человек
Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек из 11 миллионов условно годных к службе, не нанеся урона экономике, подсчитало украинское издание... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:32
2024-02-22T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек из 11 миллионов условно годных к службе, не нанеся урона экономике, подсчитало украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Журналисты издания проанализировали статистические данные об украинских мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. Всего, согласно данным "Страны", Киев располагает только 11,1 миллиона условно пригодных к мобилизации мужчин. Более миллиона из них уже служат в ВСУ, три миллиона находятся на неподконтрольных Киеву территориях, еще миллион выехал за границу, полтора миллиона - инвалиды различных групп. Из оставшихся 4,5 миллионов около 3,4 официально трудоустроены и нужны стране в качестве источника налогов, оставшиеся 950 тысяч - "просто есть", но не работают официально и не состоят на службе, а значит могут быть "безболезненно" для экономики использованы в качестве новобранцев. "Чтобы мобилизовать полмиллиона человек, такую цифру со ссылкой на военных озвучивал (Владимир - ред.) Зеленский, нужно будет забронировать от мобилизации еще 2 миллиона. Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги (3,4 миллиона), теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит", - говорится в сообщении "Страны". При этом журналисты признают, что официально нетрудоустроенных мужчин по определению сложнее найти и вынудить явиться в военкомат, а, следовательно, украинским военкоматам проще проводить рейды по предприятиям, рискуя остановить значительную часть экономики страны. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина может безболезненно мобилизовать максимум 850 тысяч человек

"Страна": Украина может мобилизовать до 850 тысяч человек без ущерба экономике

© Киевская городская военная администрацияБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве
© Киевская городская военная администрация
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек из 11 миллионов условно годных к службе, не нанеся урона экономике, подсчитало украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Журналисты издания проанализировали статистические данные об украинских мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. Всего, согласно данным "Страны", Киев располагает только 11,1 миллиона условно пригодных к мобилизации мужчин. Более миллиона из них уже служат в ВСУ, три миллиона находятся на неподконтрольных Киеву территориях, еще миллион выехал за границу, полтора миллиона - инвалиды различных групп. Из оставшихся 4,5 миллионов около 3,4 официально трудоустроены и нужны стране в качестве источника налогов, оставшиеся 950 тысяч - "просто есть", но не работают официально и не состоят на службе, а значит могут быть "безболезненно" для экономики использованы в качестве новобранцев.
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Чтобы мобилизовать полмиллиона человек, такую цифру со ссылкой на военных озвучивал (Владимир - ред.) Зеленский, нужно будет забронировать от мобилизации еще 2 миллиона. Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги (3,4 миллиона), теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит", - говорится в сообщении "Страны".
При этом журналисты признают, что официально нетрудоустроенных мужчин по определению сложнее найти и вынудить явиться в военкомат, а, следовательно, украинским военкоматам проще проводить рейды по предприятиям, рискуя остановить значительную часть экономики страны.
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Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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