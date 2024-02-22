https://ria.ru/20240222/mitropolit-1929041008.html
Митрополит Черкасский перенес сердечный приступ во время обысков СБУ
Митрополит Черкасский перенес сердечный приступ во время обысков СБУ - РИА Новости, 22.02.2024
Митрополит Черкасский перенес сердечный приступ во время обысков СБУ
Представители СБУ провели очередные обыски в доме митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, иерарх перенес... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:56
2024-02-22T17:56
2024-02-22T17:56
религия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Представители СБУ провели очередные обыски в доме митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, иерарх перенес сердечный приступ, сообщает пресс-служба епархии УПЦ."В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана божественная литургия в домовом храме, у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. С владыкой случился сердечный приступ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице епархии в социальной сети Facebook* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.).Отмечается, что врачи скорой помощи оказывают экстренную помощь и решают вопрос о госпитализации митрополита.Позже в епархии сообщили, что по результатам проведенных врачами экстренных мероприятий у митрополита Феодосия диагностировали тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии. "Владыке оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации митрополит отказался, ему прописан строгий постельный режим", - говорится в сообщении Черкасской епархии УПЦ, опубликованном в Telegram-канале.Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сообщал, что ему предъявлены обвинения в поддержке российской специальной военной операции на Украине и разжигании вражды на религиозной почве. Суд в Черкассах весной отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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украина, феодосия, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, религия
Религия, Украина, Феодосия, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Религия
Митрополит Черкасский перенес сердечный приступ во время обысков СБУ
Во время обыска СБУ у митрополита Черкасского случился сердечный приступ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Представители СБУ провели очередные обыски в доме митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, иерарх перенес сердечный приступ, сообщает пресс-служба епархии УПЦ.
"В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана божественная литургия в домовом храме, у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. С владыкой случился сердечный приступ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице епархии в социальной сети Facebook
* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
).
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Отмечается, что врачи скорой помощи оказывают экстренную помощь и решают вопрос о госпитализации митрополита.
Позже в епархии сообщили, что по результатам проведенных врачами экстренных мероприятий у митрополита Феодосия диагностировали тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии. "Владыке оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации митрополит отказался, ему прописан строгий постельный режим", - говорится в сообщении Черкасской епархии УПЦ, опубликованном в Telegram-канале.
Посещавший зону СВО священник лишен сана за канонические нарушения
Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сообщал, что ему предъявлены обвинения в поддержке российской специальной военной операции на Украине
и разжигании вражды на религиозной почве. Суд в Черкассах
весной отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому
с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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