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Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году - РИА Новости, 22.02.2024
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07:35 22.02.2024
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Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году
Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году - РИА Новости, 22.02.2024
Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году
Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0", заявил в личном блоге в четверг мэр... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:35
2024-02-22T07:35
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0", заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. "В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024". В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0" – первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах. Он добавил, что дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления. "Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", - добавил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин
Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Собянин: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоезд "Москва" Московского метро
Поезд Москва Московского метро - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Поезд "Москва" Московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0", заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024". В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0" – первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.
Он добавил, что дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.
"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", - добавил Собянин.
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