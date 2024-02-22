https://ria.ru/20240222/medvedev-1928981284.html
Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев
Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев
Не все диверсии осуществляются с использованием мигрантов, часть их совершают российские преступники, которых "купили" - это предатели, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:08
2024-02-22T14:08
2024-02-22T14:09
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Не все диверсии осуществляются с использованием мигрантов, часть их совершают российские преступники, которых "купили" - это предатели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о различного рода преступных действиях, вы упомянули диверсию, на самом деле, к сожалению, далеко не все диверсионные акты совершаются мигрантами. Часть их совершают российские преступники. Это просто люди, которых купили, это предатели", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, нет ли в нынешних условиях рисков использования мигрантов для диверсий. Он отметил, что миграционная проблема сложная, о чем свидетельствует опыт США и Европы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, европа, дмитрий медведев, безопасность
США, Европа, Дмитрий Медведев, Безопасность
Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев
Медведев: диверсии совершают не только мигранты, но и купленные россияне
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Не все диверсии осуществляются с использованием мигрантов, часть их совершают российские преступники, которых "купили" - это предатели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить о различного рода преступных действиях, вы упомянули диверсию, на самом деле, к сожалению, далеко не все диверсионные акты совершаются мигрантами. Часть их совершают российские преступники. Это просто люди, которых купили, это предатели", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, нет ли в нынешних условиях рисков использования мигрантов для диверсий.
Он отметил, что миграционная проблема сложная, о чем свидетельствует опыт США
и Европы
.
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