https://ria.ru/20240222/medvedev-1928981284.html

Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев

Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Не все диверсии совершают мигранты, заявил Медведев

Не все диверсии осуществляются с использованием мигрантов, часть их совершают российские преступники, которых "купили" - это предатели, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:08

2024-02-22T14:08

2024-02-22T14:09

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Не все диверсии осуществляются с использованием мигрантов, часть их совершают российские преступники, которых "купили" - это предатели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о различного рода преступных действиях, вы упомянули диверсию, на самом деле, к сожалению, далеко не все диверсионные акты совершаются мигрантами. Часть их совершают российские преступники. Это просто люди, которых купили, это предатели", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, в ответ на вопрос, нет ли в нынешних условиях рисков использования мигрантов для диверсий. Он отметил, что миграционная проблема сложная, о чем свидетельствует опыт США и Европы.

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Дарья Буймова

сша, европа, дмитрий медведев, безопасность