Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928974471.html
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:49
2024-02-22T13:49
безопасность
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения только "на склад", а в период военных действий всё это принимает другие формы, это огромный оборонный заказ. "Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дмитрий медведев
Безопасность, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе

Медведев: никто не выпускает технику и средства поражения только "на склад"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения только "на склад", а в период военных действий всё это принимает другие формы, это огромный оборонный заказ.
"Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Ничего у них не получится – Путин о происках Запада и устойчивой российской экономике
Путин обратился к тем, кто желал России краха
2 февраля, 18:11
 
БезопасностьДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала