https://ria.ru/20240222/medvedev-1928974471.html
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:49
2024-02-22T13:49
2024-02-22T13:49
безопасность
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения только "на склад", а в период военных действий всё это принимает другие формы, это огромный оборонный заказ. "Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев
Безопасность, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об огромном оборонном заказе
Медведев: никто не выпускает технику и средства поражения только "на склад"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения только "на склад", а в период военных действий всё это принимает другие формы, это огромный оборонный заказ.
"Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Путин обратился к тем, кто желал России краха