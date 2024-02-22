https://ria.ru/20240222/medvedev-1928974471.html

Медведев рассказал об огромном оборонном заказе

Медведев рассказал об огромном оборонном заказе - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев рассказал об огромном оборонном заказе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:49

2024-02-22T13:49

2024-02-22T13:49

безопасность

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о работе российского ОПК, заявил, что никто никогда не занимается выпуском техники и средств поражения только "на склад", а в период военных действий всё это принимает другие формы, это огромный оборонный заказ. "Надо понимать, что оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только "на склад". Это абсолютно очевидно. А в период военных действий всё это совершенно другие формы принимает. Как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дмитрий медведев