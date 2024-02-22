https://ria.ru/20240222/medvedev-1928973246.html

ОПК выдержал проверку спецоперацией, заявил Медведев

ОПК выдержал проверку спецоперацией, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

ОПК выдержал проверку спецоперацией, заявил Медведев

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал проверку спецоперацией и зарекомендовал себя лучшим образом, это подтверждает даже западная аналитика:... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:45

2024-02-22T13:45

2024-02-22T13:45

безопасность

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал проверку спецоперацией и зарекомендовал себя лучшим образом, это подтверждает даже западная аналитика: на Западе "уже не смеются", видя, что по значительной части компонентов Россия их превосходит, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наш оборонно-промышленный комплекс, на мой взгляд, выдержал проверку СВО и зарекомендовал себя самым лучшим образом. Достаточно, кстати, почитать западную аналитику. Вначале они издевались, говорили: вон что-то старое вытаскивают, им этого не хватает, этого не хватает, а мы сейчас навалимся всем НАТО и будем им всё это поставлять: и танки, и снаряды, и рации, и БПЛА. А сейчас они уже не смеются, они видят, что по значительной части компонентов мы их превосходим", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240202/putin-1925099167.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дмитрий медведев