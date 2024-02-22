https://ria.ru/20240222/medvedev-1928933143.html

Медведев рассказал, с чем связаны противоречия в США

Медведев рассказал, с чем связаны противоречия в США - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев рассказал, с чем связаны противоречия в США

Противоречия внутри США связаны с их попытками "вопреки убывающим силам играть первую скрипку" на мировой арене, ситуация на границе с Мексикой показывает всю... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:46

2024-02-22T11:46

2024-02-22T11:46

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Противоречия внутри США связаны с их попытками "вопреки убывающим силам играть первую скрипку" на мировой арене, ситуация на границе с Мексикой показывает всю глубину этих внутренних противоречий, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Когда смотришь, что у них происходит на границе с Мексикой, я с трудом себе это представляю при другом президенте. Ну что там, прямое неповиновение федеральной власти, и ничего с этим верховный правитель Соединённых Штатов сделать не может... Это такой очень колоритный штрих, показывающий всю глубину противоречий. А связаны они с тем, что Штаты пытаются вопреки своим убывающим силам играть первую скрипку на международной арене", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, в мире