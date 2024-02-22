https://ria.ru/20240222/medvedev-1928932513.html
Медведев: немногие люди в новых регионах ждут украинских танков
Медведев: немногие люди в новых регионах ждут украинских танков - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев: немногие люди в новых регионах ждут украинских танков
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в новых регионах не так много тех, кто сидит и ждет украинских танков, но есть те, кто ждет того, кто окажется... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:43
2024-02-22T11:43
2024-02-22T11:43
дмитрий медведев
украина
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в новых регионах не так много тех, кто сидит и ждет украинских танков, но есть те, кто ждет того, кто окажется сильнее, чтобы ему и служить. "Что касается людей. Знаете, там люди разные. Вы сказали, сидят и ждут украинских танков, – я думаю, таких там не так много. Там просто есть люди, которые сидят и думают: "Кто будет сильнее, тем мы и будем служить". Такие люди там, безусловно, есть", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, украина, общество
Дмитрий Медведев, Украина, Общество
Медведев: немногие люди в новых регионах ждут украинских танков
Медведев: в новых регионах не так много тех, кто сидит и ждет украинских танков
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в новых регионах не так много тех, кто сидит и ждет украинских танков, но есть те, кто ждет того, кто окажется сильнее, чтобы ему и служить.
"Что касается людей. Знаете, там люди разные. Вы сказали, сидят и ждут украинских танков, – я думаю, таких там не так много. Там просто есть люди, которые сидят и думают: "Кто будет сильнее, тем мы и будем служить". Такие люди там, безусловно, есть", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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