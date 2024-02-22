https://ria.ru/20240222/medvedev-1928925349.html
Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными
Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными
Непреднамеренное начало ядерного конфликта со счетов сбрасывать нельзя, поэтому "игрища" вокруг поставок оружия Украине крайне опасны - старт самолета из страны РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:22
2024-02-22T11:22
2024-02-22T11:22
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Непреднамеренное начало ядерного конфликта со счетов сбрасывать нельзя, поэтому "игрища" вокруг поставок оружия Украине крайне опасны - старт самолета из страны НАТО может быть расценен как нападение на Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Есть ещё случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны. Ну смотрите, если кому-то в голову придёт, а периодически эти умники в НАТО говорят об этом, вот они самолёты поставят (летать им пока особо из Украины неоткуда), и возьмёт какой-нибудь самолёт, стартанёт из страны НАТО – что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться. Хотя это может произойти почти случайно, а не намеренно, это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединённых Штатов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он отметил, что надо сделать всё, чтобы этого не случилось, но с сожалением добавил, что все полноценные инструменты ядерного сдерживания "сейчас разрушены, на наш взгляд, благодаря стараниям западных стран". "Потому что даже тот договор последний, который мы когда-то подписывали с (Бараком) Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с Байденом, он сейчас уже исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют", - пояснил Медведев.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928738402.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий медведев, в мире
Украина, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными
Медведев: игрища вокруг поставок оружия Украине могут вести к ядерному конфликту
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Непреднамеренное начало ядерного конфликта со счетов сбрасывать нельзя, поэтому "игрища" вокруг поставок оружия Украине крайне опасны - старт самолета из страны НАТО может быть расценен как нападение на Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Есть ещё случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны. Ну смотрите, если кому-то в голову придёт, а периодически эти умники в НАТО говорят об этом, вот они самолёты поставят (летать им пока особо из Украины неоткуда), и возьмёт какой-нибудь самолёт, стартанёт из страны НАТО – что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться. Хотя это может произойти почти случайно, а не намеренно, это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединённых Штатов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Он отметил, что надо сделать всё, чтобы этого не случилось, но с сожалением добавил, что все полноценные инструменты ядерного сдерживания "сейчас разрушены, на наш взгляд, благодаря стараниям западных стран".
"Потому что даже тот договор последний, который мы когда-то подписывали с (Бараком) Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с Байденом, он сейчас уже исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют", - пояснил Медведев.
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