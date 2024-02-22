https://ria.ru/20240222/medvedev-1928925349.html

Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными

Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал игрища вокруг поставок оружия Украине опасными

Непреднамеренное начало ядерного конфликта со счетов сбрасывать нельзя, поэтому "игрища" вокруг поставок оружия Украине крайне опасны - старт самолета из страны РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:22

2024-02-22T11:22

2024-02-22T11:22

украина

дмитрий медведев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Непреднамеренное начало ядерного конфликта со счетов сбрасывать нельзя, поэтому "игрища" вокруг поставок оружия Украине крайне опасны - старт самолета из страны НАТО может быть расценен как нападение на Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Есть ещё случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны. Ну смотрите, если кому-то в голову придёт, а периодически эти умники в НАТО говорят об этом, вот они самолёты поставят (летать им пока особо из Украины неоткуда), и возьмёт какой-нибудь самолёт, стартанёт из страны НАТО – что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться. Хотя это может произойти почти случайно, а не намеренно, это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединённых Штатов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он отметил, что надо сделать всё, чтобы этого не случилось, но с сожалением добавил, что все полноценные инструменты ядерного сдерживания "сейчас разрушены, на наш взгляд, благодаря стараниям западных стран". "Потому что даже тот договор последний, который мы когда-то подписывали с (Бараком) Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с Байденом, он сейчас уже исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют", - пояснил Медведев.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928738402.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, дмитрий медведев, в мире