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России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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11:19 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928924106.html
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:19
2024-02-22T11:19
америка
россия
техас
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Техасом. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо. "Кстати сказать, если вы думаете, что мы этому сильно радуемся, то нет. Потому что при всех издержках сосуществования, скажем по-честному, вражды с Соединенными Штатами, для нас важнее, чтобы там была спокойная ситуация, чем наступил бы управленческий коллапс или разразилась какая-нибудь непредсказуемая гражданская война, как в XIX веке. По одной простой причине: Америка – все-таки важнейший мировой игрок. У Америки колоссальный военный потенциал, Америка наш прямой в этом смысле противник, а с другой стороны, партнер для переговоров по ядерным потенциалам", - сказал Медведев.
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америка, россия, техас, дмитрий медведев, в мире
Америка, Россия, Техас, Дмитрий Медведев, В мире
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев

Медведев: России важно, чтобы в США не было гражданской войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Техасом.
В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо.
"Кстати сказать, если вы думаете, что мы этому сильно радуемся, то нет. Потому что при всех издержках сосуществования, скажем по-честному, вражды с Соединенными Штатами, для нас важнее, чтобы там была спокойная ситуация, чем наступил бы управленческий коллапс или разразилась какая-нибудь непредсказуемая гражданская война, как в XIX веке. По одной простой причине: Америка – все-таки важнейший мировой игрок. У Америки колоссальный военный потенциал, Америка наш прямой в этом смысле противник, а с другой стороны, партнер для переговоров по ядерным потенциалам", - сказал Медведев.
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15 февраля, 08:00
 
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