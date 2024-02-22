https://ria.ru/20240222/medvedev-1928924106.html
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:19
2024-02-22T11:19
2024-02-22T11:19
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техас
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Техасом. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, а сейчас это вполне обсуждаемо. "Кстати сказать, если вы думаете, что мы этому сильно радуемся, то нет. Потому что при всех издержках сосуществования, скажем по-честному, вражды с Соединенными Штатами, для нас важнее, чтобы там была спокойная ситуация, чем наступил бы управленческий коллапс или разразилась какая-нибудь непредсказуемая гражданская война, как в XIX веке. По одной простой причине: Америка – все-таки важнейший мировой игрок. У Америки колоссальный военный потенциал, Америка наш прямой в этом смысле противник, а с другой стороны, партнер для переговоров по ядерным потенциалам", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240215/vlast-1927449265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
америка, россия, техас, дмитрий медведев, в мире
Америка, Россия, Техас, Дмитрий Медведев, В мире
России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, заявил Медведев
Медведев: России важно, чтобы в США не было гражданской войны