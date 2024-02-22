https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html
Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках
Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что стал более жестким в своих оценках из-за того, что с Россией несправедливо обошлись. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:10
2024-02-22T11:10
2024-02-22T11:11
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что стал более жестким в своих оценках из-за того, что с Россией несправедливо обошлись. "Те качества, которые мне приписывали и приписывают – это всегда чьи-то субъективные оценки. Те, кто хотел во мне видеть либерального политика (а это определенные круги на Западе и в нашей стране какие-то круги или люди), они видели. Значит, я на самом деле каким был, таким и остался, как говорят в русском народе. Другой вопрос, что, конечно, в нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине – потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жесткие оценки. Но что касается моих внутренних оценок и ощущений, смею вас уверить, они капитальным образом не изменились", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928899095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика
Дмитрий Медведев, Политика
Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках
Медведев заявил, что стал жестче из-за несправедливости в отношении России
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что стал более жестким в своих оценках из-за того, что с Россией несправедливо обошлись.
"Те качества, которые мне приписывали и приписывают – это всегда чьи-то субъективные оценки. Те, кто хотел во мне видеть либерального политика (а это определенные круги на Западе и в нашей стране какие-то круги или люди), они видели. Значит, я на самом деле каким был, таким и остался, как говорят в русском народе. Другой вопрос, что, конечно, в нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине – потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жесткие оценки. Но что касается моих внутренних оценок и ощущений, смею вас уверить, они капитальным образом не изменились", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Медведев не исключил, что Россия может дойти до Киева