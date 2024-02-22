https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html

Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках

Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что стал более жестким в своих оценках из-за того, что с Россией несправедливо обошлись. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:10

2024-02-22T11:10

2024-02-22T11:11

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что стал более жестким в своих оценках из-за того, что с Россией несправедливо обошлись. "Те качества, которые мне приписывали и приписывают – это всегда чьи-то субъективные оценки. Те, кто хотел во мне видеть либерального политика (а это определенные круги на Западе и в нашей стране какие-то круги или люди), они видели. Значит, я на самом деле каким был, таким и остался, как говорят в русском народе. Другой вопрос, что, конечно, в нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине – потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жесткие оценки. Но что касается моих внутренних оценок и ощущений, смею вас уверить, они капитальным образом не изменились", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928899095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, политика