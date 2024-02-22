Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян
Медведев призвал доносить до общественности заявления, подобные словам Ющенко
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. СМИ нужно доносить до мировой общественности информацию о заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов россиян, он еще в 2010 году начал активно двигать Украину в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведева спросили о том, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам Ющенко, сказанным в беседе с Deutsche Welle*, об уничтожении 140 миллионов россиян.
"Моё мнение: следует акцентировать в максимальной степени. Ющенко – редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Они нас в чём-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления", - сказал Медведев.
"Впрочем, его сущность была понятна мне, во всяком случае, уже в 2010 году, когда я, будучи президентом, был вынужден дать максимально жёсткую оценку руководителю Украины, что было крайне необычно вообще для того периода – мы всё-таки старались с ними как-то там выстраивать отношения. Но он уже тогда по сути активно начал двигаться в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией. Это даже не Кучма, который сказал, что Украина – это не Россия. Это совершенно другого плана персонаж. Поэтому моё мнение: об этом нужно рассказывать, чтобы все знали", - добавил российский политик.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.