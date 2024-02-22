https://ria.ru/20240222/medvedev-1928914628.html

Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян

Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян

СМИ нужно доносить до мировой общественности информацию о заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:57

2024-02-22T10:57

2024-02-22T10:57

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. СМИ нужно доносить до мировой общественности информацию о заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов россиян, он еще в 2010 году начал активно двигать Украину в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведева спросили о том, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам Ющенко, сказанным в беседе с Deutsche Welle*, об уничтожении 140 миллионов россиян. "Моё мнение: следует акцентировать в максимальной степени. Ющенко – редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Они нас в чём-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления", - сказал Медведев. "Впрочем, его сущность была понятна мне, во всяком случае, уже в 2010 году, когда я, будучи президентом, был вынужден дать максимально жёсткую оценку руководителю Украины, что было крайне необычно вообще для того периода – мы всё-таки старались с ними как-то там выстраивать отношения. Но он уже тогда по сути активно начал двигаться в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией. Это даже не Кучма, который сказал, что Украина – это не Россия. Это совершенно другого плана персонаж. Поэтому моё мнение: об этом нужно рассказывать, чтобы все знали", - добавил российский политик. * СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926309569.html

https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дмитрий медведев, нато, виктор ющенко