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Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян - РИА Новости, 22.02.2024
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10:57 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928914628.html
Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян
Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян
СМИ нужно доносить до мировой общественности информацию о заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:57
2024-02-22T10:57
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
нато
виктор ющенко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. СМИ нужно доносить до мировой общественности информацию о заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов россиян, он еще в 2010 году начал активно двигать Украину в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведева спросили о том, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам Ющенко, сказанным в беседе с Deutsche Welle*, об уничтожении 140 миллионов россиян. "Моё мнение: следует акцентировать в максимальной степени. Ющенко – редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Они нас в чём-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления", - сказал Медведев. "Впрочем, его сущность была понятна мне, во всяком случае, уже в 2010 году, когда я, будучи президентом, был вынужден дать максимально жёсткую оценку руководителю Украины, что было крайне необычно вообще для того периода – мы всё-таки старались с ними как-то там выстраивать отношения. Но он уже тогда по сути активно начал двигаться в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией. Это даже не Кучма, который сказал, что Украина – это не Россия. Это совершенно другого плана персонаж. Поэтому моё мнение: об этом нужно рассказывать, чтобы все знали", - добавил российский политик. * СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926309569.html
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев, нато, виктор ющенко
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Виктор Ющенко
Медведев прокомментировал слова Ющенко об уничтожении россиян

Медведев призвал доносить до общественности заявления, подобные словам Ющенко

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. СМИ нужно доносить до мировой общественности информацию о заявлениях, подобных словам экс-президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов россиян, он еще в 2010 году начал активно двигать Украину в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведева спросили о том, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам Ющенко, сказанным в беседе с Deutsche Welle*, об уничтожении 140 миллионов россиян.
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"Моё мнение: следует акцентировать в максимальной степени. Ющенко – редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех: до мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Они нас в чём-то пытаются упрекать, а бывший президент Украины делает такие заявления", - сказал Медведев.
"Впрочем, его сущность была понятна мне, во всяком случае, уже в 2010 году, когда я, будучи президентом, был вынужден дать максимально жёсткую оценку руководителю Украины, что было крайне необычно вообще для того периода – мы всё-таки старались с ними как-то там выстраивать отношения. Но он уже тогда по сути активно начал двигаться в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией. Это даже не Кучма, который сказал, что Украина – это не Россия. Это совершенно другого плана персонаж. Поэтому моё мнение: об этом нужно рассказывать, чтобы все знали", - добавил российский политик.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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