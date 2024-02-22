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Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:52 22.02.2024 (обновлено: 11:09 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928913047.html
Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев
Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев
Киевские власти максимально стараются оттянуть момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон в лучшем случае, заявил зампредседателя РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:52
2024-02-22T11:09
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевские власти максимально стараются оттянуть момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон в лучшем случае, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Они, естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придётся паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем – понятно, что будет", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе киевских властей.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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дмитрий медведев, польша, великобритания, россия, политика
Дмитрий Медведев, Польша, Великобритания, Россия, Политика
Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев

Медведев: киевские власти оттягивают момент отъезда в Варшаву или Лондон

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевские власти максимально стараются оттянуть момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон в лучшем случае, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Они, естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придётся паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем – понятно, что будет", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе киевских властей.
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