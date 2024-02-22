https://ria.ru/20240222/medvedev-1928913047.html

Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев

Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Киевские власти оттягивают момент отъезда за границу, заявил Медведев

Киевские власти максимально стараются оттянуть момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон в лучшем случае, заявил зампредседателя РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:52

2024-02-22T10:52

2024-02-22T11:09

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевские власти максимально стараются оттянуть момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон в лучшем случае, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Они, естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придётся паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем – понятно, что будет", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе киевских властей.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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Влада Копылова

дмитрий медведев, польша, великобритания, россия, политика