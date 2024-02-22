https://ria.ru/20240222/medvedev-1928907580.html

Медведев заявил, что не может назвать Украину страной в полном смысле

Медведев заявил, что не может назвать Украину страной в полном смысле - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев заявил, что не может назвать Украину страной в полном смысле

Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что не может назвать Украину в полном смысле страной. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:37

2024-02-22T10:37

2024-02-22T10:47

украина

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что не может назвать Украину в полном смысле страной. "Я не могу назвать это в полном смысле страной, а тогда это и не было страной, это была всего лишь республика в составе СССР, которую называли Украиной, как известно, появившаяся там в результате политических событий первой половины XX века", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев отметил, что в состав Украины были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. "Но это особая совершенно часть той территориальной общности", - сказал он. Медведев отметил, что "там и настроения другие, и подходы другие, и они всё время смотрели в определенном направлении", и добавил, что "так всегда было". Он вспомнил свои школьные годы и рассказал, что когда он первый раз с этим столкнулся, ему было лет 15, и они со школой поехали в Таллинн. "В Таллинне тоже были свои настроения, это было известно, но нас приняли, как школьников разместили, как сейчас помню, в спортивном зале на матах спать уложили. И вдруг, мы уже там почти отбились, что называется, заходит толпа. Ребята такие, причём, принаряженные, возбужденные: "Пошли пообщаемся!". Ну мы пошли общаться. Спрашиваю, вы откуда – школьники такие же, как и мы. Мы, говорит, из Львова. Нет, всё было пристойно, мы там поболтали, пообщались, поговорили. Но вы знаете, что я заметил (это было для меня крайне удивительно, я был нормальный, обычный советский школьник, это какой-нибудь 1980 или 1981 год)? В их словах, – а это были дети, – сквозила неприкрытая ненависть ко всему советскому и отчасти русскому. Для меня, как человека, который был воспитан в интернациональных традициях, – мы вообще не знали, кто какой национальности в классе – это было очень удивительно", - рассказал он. Медведев признался, что вначале "этому такого значения не предал", а потом понял, что эти дети "были в том числе дети из семей тех самых бандеровцев, которые воспитывались в этой атмосфере, и уже, что называется, с молоком матери впитали ненависть ко всему российскому".

https://ria.ru/20240104/vsu-1919642949.html

https://ria.ru/20240221/ugroza-1928785620.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, дмитрий медведев