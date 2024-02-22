https://ria.ru/20240222/medvedev-1928907047.html

Медведев оценил возможность нормальных отношений с США

Медведев оценил возможность нормальных отношений с США - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев оценил возможность нормальных отношений с США

Нормальных отношений у России и США в ближайшие десятилетия не будет, улучшение невозможно, и по большому счету "абсолютно безразлично", кто стоит у власти в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:35

2024-02-22T10:35

2024-02-22T10:35

россия

америка

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нормальных отношений у России и США в ближайшие десятилетия не будет, улучшение невозможно, и по большому счету "абсолютно безразлично", кто стоит у власти в США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Моя нынешняя должность позволяет мне говорить более категорично и открыто, чем в определённые другие периоды, без оглядки на необходимость выстраивать там какие-то прямые дипломатические коммуникации. Я отвечу просто: невозможно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, на вопрос о том, возможно ли в ближайшие годы улучшение отношений между Россией и Америкой. "В ближайшие годы, десятилетия нормальных отношений с Соединёнными Штатами Америки после того, что случилось, не будет. И по большому счёту нам абсолютно безразлично, кто стоит у руля власти Соединённых Штатов", - добавил зампред Совбеза.

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Медведев: "В ближайшие десятилетия нормальных отношений с США не будет" Нормальных отношений у России и США в ближайшие десятилетия не будет, кто стоит там у власти - абсолютно безразлично, считает Медведев 2024-02-22T10:35 true PT1M16S

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Дарья Буймова

россия, америка, дмитрий медведев, в мире