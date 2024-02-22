https://ria.ru/20240222/medvedev-1928905843.html

В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев

В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев

Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом в ближайшие годы, одна из причин - Штаты отбили у них ряд экономических сфер и полностью обеспечивают их... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:30

2024-02-22T10:30

2024-02-22T10:30

европа

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дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом в ближайшие годы, одна из причин - Штаты отбили у них ряд экономических сфер и полностью обеспечивают их безопасность, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Знаете, по тем ощущениям, которые у меня сейчас есть, в ближайшие годы этого не будет. Несколько причин. Во-первых, американцы очень хорошо воспользовались слабостью Европы. Отбили у них целый ряд экономических сфер, полностью обеспечивают их безопасность, то есть европейцы ходят строем по приказам Соединённых Штатов", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос когда Европа перестанет слушать США и быть их сателлитом.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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сша

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Дарья Буймова

европа, сша, дмитрий медведев, в мире