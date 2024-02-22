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В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:30 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928905843.html
В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев
В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев
Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом в ближайшие годы, одна из причин - Штаты отбили у них ряд экономических сфер и полностью обеспечивают их... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:30
2024-02-22T10:30
европа
сша
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом в ближайшие годы, одна из причин - Штаты отбили у них ряд экономических сфер и полностью обеспечивают их безопасность, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Знаете, по тем ощущениям, которые у меня сейчас есть, в ближайшие годы этого не будет. Несколько причин. Во-первых, американцы очень хорошо воспользовались слабостью Европы. Отбили у них целый ряд экономических сфер, полностью обеспечивают их безопасность, то есть европейцы ходят строем по приказам Соединённых Штатов", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос когда Европа перестанет слушать США и быть их сателлитом.
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европа, сша, дмитрий медведев, в мире
Европа, США, Дмитрий Медведев, В мире
В ближайшие годы Европа не перестанет быть сателлитом США, заявил Медведев

Медведев: в ближайшие годы Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европа не перестанет слушать США и быть их сателлитом в ближайшие годы, одна из причин - Штаты отбили у них ряд экономических сфер и полностью обеспечивают их безопасность, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Знаете, по тем ощущениям, которые у меня сейчас есть, в ближайшие годы этого не будет. Несколько причин. Во-первых, американцы очень хорошо воспользовались слабостью Европы. Отбили у них целый ряд экономических сфер, полностью обеспечивают их безопасность, то есть европейцы ходят строем по приказам Соединённых Штатов", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос когда Европа перестанет слушать США и быть их сателлитом.
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