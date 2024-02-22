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Медведев оценил возможность капитального сближения России и Запада - РИА Новости, 22.02.2024
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10:22 22.02.2024 (обновлено: 10:23 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928904306.html
Медведев оценил возможность капитального сближения России и Запада
Медведев оценил возможность капитального сближения России и Запада - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев оценил возможность капитального сближения России и Запада
Число политиков, желающих выстраивать отношения с Россией, будет расти, но капитального сближения РФ с Западом в ближайшее время не будет – слишком большой... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:22
2024-02-22T10:23
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число политиков, желающих выстраивать отношения с Россией, будет расти, но капитального сближения РФ с Западом в ближайшее время не будет – слишком большой разрыв, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Те, кто захочет выстраивать отношения с Россией, должны это проявить в прямой, неприкрытой, откровенной форме. Такие люди есть, и, конечно, их количество будет расти, но в этом смысле я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с США, с англосаксонским миром не произойдет. Слишком глубокий разрыв образовался между нами, водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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россия, дмитрий медведев, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев оценил возможность капитального сближения России и Запада

Медведев уверен, что в ближайшее время сближения России с Западом не будет

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число политиков, желающих выстраивать отношения с Россией, будет расти, но капитального сближения РФ с Западом в ближайшее время не будет – слишком большой разрыв, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Те, кто захочет выстраивать отношения с Россией, должны это проявить в прямой, неприкрытой, откровенной форме. Такие люди есть, и, конечно, их количество будет расти, но в этом смысле я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с США, с англосаксонским миром не произойдет. Слишком глубокий разрыв образовался между нами, водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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