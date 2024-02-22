https://ria.ru/20240222/medvedev-1928903415.html

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Медведев назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Русские и украинцы – это один народ, есть лишь языковые особенности, но это не означает, что это разные народы, председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:19

2024-02-22T10:19

2024-02-22T10:19

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Русские и украинцы – это один народ, есть лишь языковые особенности, но это не означает, что это разные народы, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Я исхожу из того, что в целом русские и украинцы – это один народ. Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. Это один народ", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев отметил, что "есть особенности языковые, есть русский язык классический, есть южно-русский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык". "Но это, тем не менее, не означает, что это разные народы. Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события. Я уже не говорю о том, что Россия в какой-то момент была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей – поляков и прочих, – заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран", - сказал он.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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россия, дмитрий медведев, политика