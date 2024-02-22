https://ria.ru/20240222/medvedev-1928901984.html

Медведев назвал вопрос, с кем говорить в Киеве, вторичным

Медведев назвал вопрос, с кем говорить в Киеве, вторичным - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал вопрос, с кем говорить в Киеве, вторичным

Вопрос, с кем именно в Киеве вести переговоры, вторичен, свято место пусто не бывает, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:12

2024-02-22T10:12

2024-02-22T10:22

киев

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вопрос, с кем именно в Киеве вести переговоры, вторичен, свято место пусто не бывает, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что это вторичный вопрос, с точки зрения того, с кем вести переговоры. Свято место пусто не бывает", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости, с кем вести переговоры на Украине, если случится очередной госпереворот. "Должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это вот сложное, пока ещё существующее образование под названием Украина. Вот когда такие люди появятся, с ними как-то можно вести переговоры", - сказал Медведев."Понять можно почему. Потому что они осознают, как только они скажут: "Мы готовы к переговорам с Российской Федерацией" (а условия их понятны – это признание результатов СВО), им моментально оторвут голову, их снесут", - пояснил он."Даже попытки западных стран их вытолкнуть в этом направлении пока не приносят успеха", - заявил он.

https://ria.ru/20240202/peregovory-1924940543.html

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киев

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Дарья Буймова

киев, украина, дмитрий медведев, в мире