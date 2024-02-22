https://ria.ru/20240222/medvedev-1928900038.html

Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев

Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев

России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:06

2024-02-22T10:06

2024-02-22T10:06

россия

дмитрий медведев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наверное, у меня были, как у любого политика, иллюзии, представления какие-то немного другие, но они не сильно поменялись. Вот недавно президент же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была. Нужно было раньше им дать ответ на все вопросы в предельно жёсткой форме", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928729069.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире