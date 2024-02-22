https://ria.ru/20240222/medvedev-1928900038.html
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев
России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:06
2024-02-22T10:06
2024-02-22T10:06
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наверное, у меня были, как у любого политика, иллюзии, представления какие-то немного другие, но они не сильно поменялись. Вот недавно президент же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была. Нужно было раньше им дать ответ на все вопросы в предельно жёсткой форме", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928729069.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев
Медведев: надо было раньше ответить на вопросы Запада в предельно жесткой форме
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наверное, у меня были, как у любого политика, иллюзии, представления какие-то немного другие, но они не сильно поменялись. Вот недавно президент же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была. Нужно было раньше им дать ответ на все вопросы в предельно жёсткой форме", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
В Госдуме считают, что Запад пошел ва-банк на Украине