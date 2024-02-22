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Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:06 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928900038.html
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев
России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:06
2024-02-22T10:06
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наверное, у меня были, как у любого политика, иллюзии, представления какие-то немного другие, но они не сильно поменялись. Вот недавно президент же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была. Нужно было раньше им дать ответ на все вопросы в предельно жёсткой форме", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия должна была ответить Западу раньше, заявил Медведев

Медведев: надо было раньше ответить на вопросы Запада в предельно жесткой форме

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. России нужно было раньше ответить Западу на все вопросы в предельно жесткой форме, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наверное, у меня были, как у любого политика, иллюзии, представления какие-то немного другие, но они не сильно поменялись. Вот недавно президент же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была. Нужно было раньше им дать ответ на все вопросы в предельно жёсткой форме", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 14:14
 
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