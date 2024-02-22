https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928891336.html
Зеленский не готов управлять страной, заявил Медведчук
Зеленский не готов управлять страной, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024
Зеленский не готов управлять страной, заявил Медведчук
Владимир Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством, у Запада не будет проблем найти ему замену, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:31
2024-02-22T09:31
2024-02-22T09:36
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством, у Запада не будет проблем найти ему замену, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине."Я думаю, что не будет проблем для того, чтобы поставить на место Зеленского любого другого человека. Говорить о том, что Зеленский какой-то подготовленный человек и профессионал несмотря на то, что он пять лет при власти как высшее должностное лицо в стране, не приходится", - сказал он.По словам Медведчука, Зеленский "был неподготовленный, остался неподготовленным, и он не может управлять государством"."Можно поставить любого другого, который будет очередным сукиным сыном, но своим сукиным сыном, и который будет точно также управлять в рамках внешнего управления. Тут особого управления не надо", - отметил оппозиционный политик.Он сообщил, что на Украине есть советники - британские, американские, европейские. "Надо будет тупо делать и исполнять их политику по управлению страной. Поэтому в этом проблем для Запада нет, они все это делают", - сказал Медведчук.Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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Политика, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, ООН, Виктор Медведчук, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский не готов управлять страной, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством, у Запада не будет проблем найти ему замену, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине.
«
"Я думаю, что не будет проблем для того, чтобы поставить на место Зеленского любого другого человека. Говорить о том, что Зеленский какой-то подготовленный человек и профессионал несмотря на то, что он пять лет при власти как высшее должностное лицо в стране, не приходится", - сказал он.
Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений
По словам Медведчука, Зеленский "был неподготовленный, остался неподготовленным, и он не может управлять государством".
"Можно поставить любого другого, который будет очередным сукиным сыном, но своим сукиным сыном, и который будет точно также управлять в рамках внешнего управления. Тут особого управления не надо", - отметил оппозиционный политик.
Он сообщил, что на Украине есть советники - британские, американские, европейские. "Надо будет тупо делать и исполнять их политику по управлению страной. Поэтому в этом проблем для Запада нет, они все это делают", - сказал Медведчук.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США
. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича
от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева
, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии
и стран Балтии
. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН
бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко
, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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