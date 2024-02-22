https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928887655.html

Решать, менять Зеленского или нет, будет Запад, заявил Медведчук

Решать, менять Зеленского или нет, будет Запад, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.02.2024

Решать, менять Зеленского или нет, будет Запад, заявил Медведчук

Запад в случае проведения президентских выборов на Украине будет решать, менять Владимира Зеленского или нет, а не народ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:06

2024-02-22T09:06

2024-02-22T09:06

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Запад в случае проведения президентских выборов на Украине будет решать, менять Владимира Зеленского или нет, а не народ, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине. "Та оппозиция (на Украине – ред.), которая считает, что она оппозиция, - это Порошенко, Тимошенко, Кличко. Это прозападная оппозиция. Если завтра, не дай бог, при каких-то обстоятельствах произойдут президентские выборы, эта оппозиция будет участвовать, и даже кто-то из этой оппозиции победит, но это будет все равно, что поменять шило на мыло. Ничего не изменится", - сказал он. По словам Медведчука, "любые выборы при существовании нацистского режима будут проводиться под внешним управлением". "Запад решит, кто может заменить Зеленского, если они хотят его заменить. Если они не хотят его заменить, то он будет оставаться в роли этого президента, этой усеченной Украины по населению, которое там, к сожалению, осталось. И где сегодня ведется борьба до последнего украинца", - отметил он. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени". Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, оон, виктор медведчук, сша, киев, виктор янукович