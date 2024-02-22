https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928884992.html

Медведчук сообщил, что общается с Путиным

Медведчук сообщил, что общается с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук сообщил, что общается с Путиным

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:46

2024-02-22T08:46

2024-02-22T08:46

виктор медведчук

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я могу сказать, да, такое общение имеет место. Все остальное, я думаю, касается уже других вопросов и других сфер", - сказал он в интервью РИА Новости по случаю годовщины госпереворота на Украине. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845153701.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, украина, владимир путин, россия