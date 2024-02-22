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Медведчук сообщил, что общается с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024
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08:46 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928884992.html
Медведчук сообщил, что общается с Путиным
Медведчук сообщил, что общается с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук сообщил, что общается с Путиным
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:46
2024-02-22T08:46
виктор медведчук
украина
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я могу сказать, да, такое общение имеет место. Все остальное, я думаю, касается уже других вопросов и других сфер", - сказал он в интервью РИА Новости по случаю годовщины госпереворота на Украине. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845153701.html
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виктор медведчук, украина, владимир путин, россия
Виктор Медведчук, Украина, Владимир Путин, Россия
Медведчук сообщил, что общается с Путиным

Оппозиционный украинский политик Медведчук сообщил, что общается с Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я могу сказать, да, такое общение имеет место. Все остальное, я думаю, касается уже других вопросов и других сфер", - сказал он в интервью РИА Новости по случаю годовщины госпереворота на Украине.
Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Главный урок киевского Майдана: никогда переворот не приносит улучшений
Вчера, 08:00
Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
16 января 2023, 12:50
 
Виктор МедведчукУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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