https://ria.ru/20240222/medali-1928908525.html

Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм

Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм - РИА Новости, 22.02.2024

Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:43

2024-02-22T10:43

2024-02-22T11:36

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

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безопасность

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации, сообщили в Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", — указали в ведомстве. Также министр вручил погоны высшим офицерам. Кроме того, Шойгу поблагодарил бойцов за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями", — приводит ведомство слова министра.Он также выразил уверенность, что это не последние награды и звания в военной карьере бойцов, так как он убежден, что они и дальше будут верой и правдой служить России.

https://ria.ru/20231224/putin-1917750354.html

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Вручение золотых звезд Героев России участникам спецоперации Вручение золотых звезд Героев России участникам спецоперации 2024-02-22T10:43 true PT0M59S

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Влада Копылова

сергей шойгу, россия, безопасность