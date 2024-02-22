https://ria.ru/20240222/medali-1928908525.html
Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм
Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм - РИА Новости, 22.02.2024
Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:43
2024-02-22T10:43
2024-02-22T11:36
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации, сообщили в Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", — указали в ведомстве. Также министр вручил погоны высшим офицерам. Кроме того, Шойгу поблагодарил бойцов за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями", — приводит ведомство слова министра.Он также выразил уверенность, что это не последние награды и звания в военной карьере бойцов, так как он убежден, что они и дальше будут верой и правдой служить России.
https://ria.ru/20231224/putin-1917750354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вручение золотых звезд Героев России участникам спецоперации
Вручение золотых звезд Героев России участникам спецоперации
2024-02-22T10:43
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм
Шойгу вручил "Золотые Звезды" Героев России участникам СВО, проявившим мужество
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", — указали в ведомстве.
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Также министр вручил погоны высшим офицерам.
Кроме того, Шойгу поблагодарил бойцов за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
«
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями", — приводит ведомство слова министра.
Он также выразил уверенность, что это не последние награды и звания в военной карьере бойцов, так как он убежден, что они и дальше будут верой и правдой служить России.
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