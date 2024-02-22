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В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:07 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/lidery-1928900150.html
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:07
европа
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы, сейчас там не с кем разговаривать, хотя есть исключения, которые лишь подтверждают правило. "В Европе, о чём я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того, чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона. Да, там есть исключения, типа (Роберта) Фицо или (Виктора) Орбана, но это лишь подтверждает правило. А все остальные – это люди, у которых нет своей позиции", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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европа, дмитрий медведев, в мире
Европа, Дмитрий Медведев, В мире
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев

Медведев: в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы, сейчас там не с кем разговаривать, хотя есть исключения, которые лишь подтверждают правило.
"В Европе, о чём я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того, чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона. Да, там есть исключения, типа (Роберта) Фицо или (Виктора) Орбана, но это лишь подтверждает правило. А все остальные – это люди, у которых нет своей позиции", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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