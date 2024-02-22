https://ria.ru/20240222/lidery-1928900150.html
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:07
европа
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_1f82163837d69b1fd436145d63d8dab9.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы, сейчас там не с кем разговаривать, хотя есть исключения, которые лишь подтверждают правило. "В Европе, о чём я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того, чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона. Да, там есть исключения, типа (Роберта) Фицо или (Виктора) Орбана, но это лишь подтверждает правило. А все остальные – это люди, у которых нет своей позиции", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928898730.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_202a2ecace4d1ddd6b3e5aeb5a0e02e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, дмитрий медведев, в мире
Европа, Дмитрий Медведев, В мире
В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев
Медведев: в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов