https://ria.ru/20240222/lidery-1928900150.html

В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев

В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

В Европе исчезли лидеры, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:07

2024-02-22T10:07

2024-02-22T10:07

европа

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы, сейчас там не с кем разговаривать, хотя есть исключения, которые лишь подтверждают правило. "В Европе, о чём я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того, чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона. Да, там есть исключения, типа (Роберта) Фицо или (Виктора) Орбана, но это лишь подтверждает правило. А все остальные – это люди, у которых нет своей позиции", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928898730.html

европа

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Варвара Скокшина

европа, дмитрий медведев, в мире