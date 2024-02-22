https://ria.ru/20240222/lavrov-1929084434.html

Лавров прибыл в столицу Бразилии

Лавров прибыл в столицу Бразилии - РИА Новости, 22.02.2024

Лавров прибыл в столицу Бразилии

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:24

2024-02-22T22:24

2024-02-22T22:24

в мире

бразилия

сергей лавров

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

рио-де-жанейро (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

БРАЗИЛИА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В аэропорту министра встретил караул, а у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку. Ранее Лавров принял участие в заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, где подтвердил журналистам, что встретится с бразильским лидером.

https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, рио-де-жанейро (город)