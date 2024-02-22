https://ria.ru/20240222/lavrov-1929084434.html
Лавров прибыл в столицу Бразилии
Лавров прибыл в столицу Бразилии - РИА Новости, 22.02.2024
Лавров прибыл в столицу Бразилии
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:24
2024-02-22T22:24
2024-02-22T22:24
в мире
бразилия
сергей лавров
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
рио-де-жанейро (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg
БРАЗИЛИА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В аэропорту министра встретил караул, а у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку. Ранее Лавров принял участие в заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, где подтвердил журналистам, что встретится с бразильским лидером.
https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_ec1a592d2cae5f25cb4530e402330bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, рио-де-жанейро (город)
В мире, Бразилия, Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Рио-де-Жанейро (город)
Лавров прибыл в столицу Бразилии
Лавров прибыл в столицу Бразилии, где встретится с президентом страны