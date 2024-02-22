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Лавров прибыл в столицу Бразилии - РИА Новости, 22.02.2024
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22:24 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929084434.html
Лавров прибыл в столицу Бразилии
Лавров прибыл в столицу Бразилии - РИА Новости, 22.02.2024
Лавров прибыл в столицу Бразилии
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:24
2024-02-22T22:24
в мире
бразилия
сергей лавров
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
рио-де-жанейро (город)
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БРАЗИЛИА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В аэропорту министра встретил караул, а у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку. Ранее Лавров принял участие в заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, где подтвердил журналистам, что встретится с бразильским лидером.
https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html
бразилия
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в мире, бразилия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, рио-де-жанейро (город)
В мире, Бразилия, Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Рио-де-Жанейро (город)
Лавров прибыл в столицу Бразилии

Лавров прибыл в столицу Бразилии, где встретится с президентом страны

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где у него сегодня запланирована встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В аэропорту министра встретил караул, а у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку.
Ранее Лавров принял участие в заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, где подтвердил журналистам, что встретится с бразильским лидером.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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В миреБразилияСергей ЛавровЛуис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцаткаРио-де-Жанейро (город)
 
 
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