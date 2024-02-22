Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США
Лавров: диалог с США по стратстабильности должен быть честным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев — РИА Новости. Диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Cовета глав МИД G20.
"Невозможно сейчас восстановить доверие, когда Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить, нанести ей стратегическое поражение", — подчеркнул глава российской дипломатии.
Он отмечал, что Москва не отказывается от переговоров, но Запад должен прекратить антироссийскую риторику, чтобы возможность для подобных контактов появилась.
Как заявил 20 февраля Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, Россия никогда не выступала против каких-либо переговоров. При этом в Москве видят, что страны Запада с одной стороны призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести переговоры по стратегической стабильности. Этого не удастся сделать, подчеркнул президент.
Путин в минувшем году в послании Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Вашингтон объявил о прекращении передачи Москве информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Также США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.