Рейтинг@Mail.ru
Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 22.02.2024 (обновлено: 20:14 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929056463.html
Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США
Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США - РИА Новости, 22.02.2024
Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США
Диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:45
2024-02-22T20:14
россия
сша
сергей лавров
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев — РИА Новости. Диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Cовета глав МИД G20."Невозможно сейчас восстановить доверие, когда Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить, нанести ей стратегическое поражение", — подчеркнул глава российской дипломатии.Он отмечал, что Москва не отказывается от переговоров, но Запад должен прекратить антироссийскую риторику, чтобы возможность для подобных контактов появилась.Как заявил 20 февраля Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, Россия никогда не выступала против каких-либо переговоров. При этом в Москве видят, что страны Запада с одной стороны призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести переговоры по стратегической стабильности. Этого не удастся сделать, подчеркнул президент.Путин в минувшем году в послании Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Вашингтон объявил о прекращении передачи Москве информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Также США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html
https://ria.ru/20240217/kitay-1927953799.html
https://ria.ru/20240126/stratstabilnost-1923771792.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей лавров, вашингтон (штат)
Россия, США, Сергей Лавров, Вашингтон (штат)
Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США

Лавров: диалог с США по стратстабильности должен быть честным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев — РИА Новости. Диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Cовета глав МИД G20.
"Невозможно сейчас восстановить доверие, когда Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить, нанести ей стратегическое поражение", — подчеркнул глава российской дипломатии.
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе
20 февраля, 19:50
Он отмечал, что Москва не отказывается от переговоров, но Запад должен прекратить антироссийскую риторику, чтобы возможность для подобных контактов появилась.
Как заявил 20 февраля Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, Россия никогда не выступала против каких-либо переговоров. При этом в Москве видят, что страны Запада с одной стороны призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести переговоры по стратегической стабильности. Этого не удастся сделать, подчеркнул президент.
Ухань - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Китай заявил, что вместе с Россией способствует глобальной стабильности
17 февраля, 14:35
Путин в минувшем году в послании Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Вашингтон объявил о прекращении передачи Москве информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Также США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
МИД России раскрыл настоящую цель США в сфере стратегической стабильности
26 января, 21:35
 
РоссияСШАСергей ЛавровВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала