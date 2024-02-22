https://ria.ru/20240222/lavrov-1929056463.html

Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США

Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США - РИА Новости, 22.02.2024

Лавров: диалог о стратстабильности не будет таким, к какому привыкли США

Диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:45

2024-02-22T18:45

2024-02-22T20:14

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сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев — РИА Новости. Диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Cовета глав МИД G20."Невозможно сейчас восстановить доверие, когда Россия открыто объявлена враждебным государством, угрозой немедленной, которую необходимо уничтожить, нанести ей стратегическое поражение", — подчеркнул глава российской дипломатии.Он отмечал, что Москва не отказывается от переговоров, но Запад должен прекратить антироссийскую риторику, чтобы возможность для подобных контактов появилась.Как заявил 20 февраля Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, Россия никогда не выступала против каких-либо переговоров. При этом в Москве видят, что страны Запада с одной стороны призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести переговоры по стратегической стабильности. Этого не удастся сделать, подчеркнул президент.Путин в минувшем году в послании Федеральному собранию сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Вашингтон объявил о прекращении передачи Москве информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Также США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html

https://ria.ru/20240217/kitay-1927953799.html

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россия

сша

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россия, сша, сергей лавров, вашингтон (штат)