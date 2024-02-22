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Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20 - РИА Новости, 22.02.2024
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18:19 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929048741.html
Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20 - РИА Новости, 22.02.2024
Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:19
2024-02-22T18:19
политика
сергей лавров
большая двадцатка
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.
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353
60
353
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Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
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политика, сергей лавров, большая двадцатка, россия, видео
Политика, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Россия
Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.
2024-02-22T18:19
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Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.
 
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