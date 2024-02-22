https://ria.ru/20240222/lagerya-1928981126.html

В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов

В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов - РИА Новости, 22.02.2024

В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов

До 2026 года в детских загородных лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов, благодаря чему там смогут отдохнуть еще больше ребят, сообщил... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:08

2024-02-22T14:08

2024-02-22T14:08

липецкая область

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игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 фев - РИА Новости. До 2026 года в детских загородных лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов, благодаря чему там смогут отдохнуть еще больше ребят, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, начнут модернизацию с самого большого лагеря Липецкой области "Прометей". В этом году там построят три модульных корпуса и благоустроят территорию. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. "Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность лагеря. Кроме того, мы готовим к открытию в "Прометее" бассейн и Молодежный центр", – отметил Артамонов. Как рассказал губернатор, в каждом корпусе смогут разместиться около 50 детей. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, отдых, отдых в россии, детский отдых, строительство