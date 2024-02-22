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В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов - РИА Новости, 22.02.2024
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Липецкая область
 
14:08 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/lagerya-1928981126.html
В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов - РИА Новости, 22.02.2024
В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
До 2026 года в детских загородных лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов, благодаря чему там смогут отдохнуть еще больше ребят, сообщил... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:08
2024-02-22T14:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
отдых
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ЛИПЕЦК, 22 фев - РИА Новости. До 2026 года в детских загородных лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов, благодаря чему там смогут отдохнуть еще больше ребят, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, начнут модернизацию с самого большого лагеря Липецкой области "Прометей". В этом году там построят три модульных корпуса и благоустроят территорию. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. "Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность лагеря. Кроме того, мы готовим к открытию в "Прометее" бассейн и Молодежный центр", – отметил Артамонов. Как рассказал губернатор, в каждом корпусе смогут разместиться около 50 детей. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
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липецкая область, игорь артамонов, отдых, отдых в россии, детский отдых, строительство
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Отдых, отдых в России, Детский отдых, Строительство

В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 фев - РИА Новости. До 2026 года в детских загородных лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов, благодаря чему там смогут отдохнуть еще больше ребят, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, начнут модернизацию с самого большого лагеря Липецкой области "Прометей". В этом году там построят три модульных корпуса и благоустроят территорию. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
«
"Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность лагеря. Кроме того, мы готовим к открытию в "Прометее" бассейн и Молодежный центр", – отметил Артамонов.
Как рассказал губернатор, в каждом корпусе смогут разместиться около 50 детей. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил систему Патронаж для обращений за помощью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Артамонов представил систему "Патронаж" для обращений за помощью
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОтдыхотдых в РоссииДетский отдыхСтроительство
 
 
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