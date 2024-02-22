В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
В липецких оздоровительных лагерях построят 13 дополнительных корпусов
ЛИПЕЦК, 22 фев - РИА Новости. До 2026 года в детских загородных лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов, благодаря чему там смогут отдохнуть еще больше ребят, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, начнут модернизацию с самого большого лагеря Липецкой области "Прометей". В этом году там построят три модульных корпуса и благоустроят территорию. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
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"Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность лагеря. Кроме того, мы готовим к открытию в "Прометее" бассейн и Молодежный центр", – отметил Артамонов.
Как рассказал губернатор, в каждом корпусе смогут разместиться около 50 детей. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.