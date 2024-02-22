https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928955979.html
Испания подозревает Россию в причастности к смерти Кузьминова, пишут СМИ
Испания подозревает Россию в причастности к смерти Кузьминова, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
Испания подозревает Россию в причастности к смерти Кузьминова, пишут СМИ
Испанские спецслужбы считают, что Россия якобы может быть причастна к смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, но найти доказательства этому очень сложно,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:55
2024-02-22T12:55
2024-02-22T13:44
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Испанские спецслужбы считают, что Россия якобы может быть причастна к смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, но найти доказательства этому очень сложно, пишет газета Pais. "Испанские спецслужбы не сомневаются, что за беспрецедентным преступлением в Испании стоит длинная рука Кремля", - пишет газета. По данным издания, испанским спецслужбам очень сложно найти доказательства причастности РФ к смерти Кузьминова. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928851911.html
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928681245.html
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в мире, испания, россия, максим кузьминов
В мире, Испания, Россия, Максим Кузьминов
Испания подозревает Россию в причастности к смерти Кузьминова, пишут СМИ
Pais: Испания бездоказательно подозревает РФ в причастности к смерти Кузьминова
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Испанские спецслужбы считают, что Россия якобы может быть причастна к смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, но найти доказательства этому очень сложно, пишет газета Pais
.
"Испанские спецслужбы не сомневаются, что за беспрецедентным преступлением в Испании стоит длинная рука Кремля", - пишет газета.
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
По данным издания, испанским спецслужбам очень сложно найти доказательства причастности РФ к смерти Кузьминова.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
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