https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928918643.html

В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ

В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024

В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ

В муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, ходят слухи, что его убили украинцы, пишет газета Español. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:08

2024-02-22T11:08

2024-02-22T13:44

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максим кузьминов

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, ходят слухи, что его убили украинцы, пишет газета Español. "Люди говорят, что какие-то украинцы застрелили его за то, что он служил в российских войсках", - заявил изданию гражданин Киргизии, который проживает в муниципалитете уже порядка 20 лет и занимается установкой систем безопасности. При этом, как отмечает издание, 13 февраля, когда было найдено тело Кузьминова, "общественность сочла это убийством на фоне сведения счетов, связанных с торговлей наркотиками". В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928917903.html

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, россия, максим кузьминов