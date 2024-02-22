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В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
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11:08 22.02.2024 (обновлено: 13:44 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928918643.html
В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ
В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ
В муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, ходят слухи, что его убили украинцы, пишет газета Español. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:08
2024-02-22T13:44
в мире
испания
россия
максим кузьминов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, ходят слухи, что его убили украинцы, пишет газета Español. "Люди говорят, что какие-то украинцы застрелили его за то, что он служил в российских войсках", - заявил изданию гражданин Киргизии, который проживает в муниципалитете уже порядка 20 лет и занимается установкой систем безопасности. При этом, как отмечает издание, 13 февраля, когда было найдено тело Кузьминова, "общественность сочла это убийством на фоне сведения счетов, связанных с торговлей наркотиками". В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928917903.html
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html
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в мире, испания, россия, максим кузьминов
В мире, Испания, Россия, Максим Кузьминов
В Испании ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, пишут СМИ

Español: в Вильяхойосе ходят слухи, что перебежчика Кузьминова убили украинцы

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В муниципалитете Вильяхойос в Испании, где нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, ходят слухи, что его убили украинцы, пишет газета Español.
"Люди говорят, что какие-то украинцы застрелили его за то, что он служил в российских войсках", - заявил изданию гражданин Киргизии, который проживает в муниципалитете уже порядка 20 лет и занимается установкой систем безопасности.
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При этом, как отмечает издание, 13 февраля, когда было найдено тело Кузьминова, "общественность сочла это убийством на фоне сведения счетов, связанных с торговлей наркотиками".
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
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Вчера, 11:04
В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
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