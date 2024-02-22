https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928917903.html
СМИ: Кузьминова застрелили прямо возле штаба испанской полиции
СМИ: Кузьминова застрелили прямо возле штаба испанской полиции - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Кузьминова застрелили прямо возле штаба испанской полиции
Перебежчика из РФ Максима Кузьминова, вероятно, убили профессионалы, так как все произошло в нескольких метрах от штаба местной полиции, пишет газета Español. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:04
2024-02-22T11:04
2024-02-22T13:32
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ситуация в днр и лнр
максим кузьминов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перебежчика из РФ Максима Кузьминова, вероятно, убили профессионалы, так как все произошло в нескольких метрах от штаба местной полиции, пишет газета Español. "Убийство произошло в гараже, расположенном в нескольких метрах от штаба местной полиции, что свидетельствует о профессиональной холодности киллера или киллеров, так как в жилом комплексе также есть камеры видеонаблюдения", - пишет издание. Как отмечается, убийцы изучили распорядок дня Кузьминова, а также должны были знать графики работы близлежащих заведений. "Им пришлось застрелить его между 17.00 и 17.30..., потому что в этот временной интервал никого не было в офисе фирмы по торговле недвижимостью", - рассказал изданию сотрудник фирмы Tower Estates, большие окна в офисе которой выходят на гараж, где нашли тело Кузьминова. Он добавил, что Гражданская гвардия Испании попросила компанию предоставить записи с камер наблюдения. Как сообщается, убийцы Кузьминова, вероятно, скрылись на его автомобиле - белом Hyundai. "Изображение белого Hyundai было распространено среди патрулей местной полиции в нескольких городах..., чтобы мы могли перехватить его, поскольку это был подозрительный автомобиль", - сообщил офицер местной полиции. Он добавил, что нападавшие позднее подожгли Hyundai, "чтобы скрыть улики". В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928681245.html
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928833177.html
https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928338367.html
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в мире, украина, испания, россия, ситуация в днр и лнр, максим кузьминов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Максим Кузьминов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Перебежчика из РФ Максима Кузьминова, вероятно, убили профессионалы, так как все произошло в нескольких метрах от штаба местной полиции, пишет газета Español
.
"Убийство произошло в гараже, расположенном в нескольких метрах от штаба местной полиции, что свидетельствует о профессиональной холодности киллера или киллеров, так как в жилом комплексе также есть камеры видеонаблюдения", - пишет издание.
СМИ рассказали подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании
Как отмечается, убийцы изучили распорядок дня Кузьминова, а также должны были знать графики работы близлежащих заведений. "Им пришлось застрелить его между 17.00 и 17.30..., потому что в этот временной интервал никого не было в офисе фирмы по торговле недвижимостью", - рассказал изданию сотрудник фирмы Tower Estates, большие окна в офисе которой выходят на гараж, где нашли тело Кузьминова. Он добавил, что Гражданская гвардия Испании попросила компанию предоставить записи с камер наблюдения.
Как сообщается, убийцы Кузьминова, вероятно, скрылись на его автомобиле - белом Hyundai. "Изображение белого Hyundai было распространено среди патрулей местной полиции в нескольких городах..., чтобы мы могли перехватить его, поскольку это был подозрительный автомобиль", - сообщил офицер местной полиции. Он добавил, что нападавшие позднее подожгли Hyundai, "чтобы скрыть улики".
СМИ: в Испании проверяют причастность русской мафии к смерти Кузьминова
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8
из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов