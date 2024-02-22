https://ria.ru/20240222/konfiskatsiya-1928975358.html

Конфискация активов России взломает правовой миропорядок, заявил Медведев

Конфискация активов России взломает правовой миропорядок, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Конфискация активов России взломает правовой миропорядок, заявил Медведев

Шансы вернуть замороженные на Западе российские активы невелики, Россия имеет ряд решений этого вопроса, кроме того, Россия не находится в состоянии войны с... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:55

2024-02-22T13:55

2024-02-22T13:55

экономика

россия

дмитрий медведев

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шансы вернуть замороженные на Западе российские активы невелики, Россия имеет ряд решений этого вопроса, кроме того, Россия не находится в состоянии войны с Западом, и конфискация активов РФ станет взломом правового миропорядка, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко. Но это элемент противоборства, часть той гибридной войны, которая против нас развязана. Причем хочу обратить внимание на один момент: это понимают на Западе. Вот смотрите, ведь Запад юридически, официально не является участником войны с нашей страной. Запад не объявлял войны России, а мы не объявляли войны Евросоюзу, западным странам. Да, мы понимаем, идёт гибридная война, они накачивают их вооружениями, деньгами, инструкторами, но официально, а это очень важно, мы не находимся в состоянии войны", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Теперь продолжение мысли. Почему в определённых случаях страна платит компенсации, репарации? Потому что у неё что-то изымают, конфискуют, потому что другие страны являются участниками конфликта с ней, находятся в состоянии войны. А Запад с нами, и он все время об этом говорит, не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать? И вот это самое сложное. Из-за этого у них вот такое смятение в мозгах. Хочется отнять, хочется наделить этими деньгами украинскую власть, а с другой стороны, это взрыв, это взлом миропорядка правового", - добавил зампредседателя Совбеза. По его мнению, "это отказ от основных принципов защиты частной собственности, чему уже сотни лет". "Поэтому вот эта задача для них пока тяжело идёт, но при желании, конечно, они наплюют на свои принципы, от всего откажутся и заберут это всё. Мы без этого переживём", - заявил Медведев. Он добавил, что ответы России на такие возможные решения Запада "могут быть разные". "Есть даже целый ряд решений по этому поводу, но они пока носят фрагментарный характер. У нас по понятным причинам нет на нашей территории инвестиций иностранных государств, на которые мы могли бы наложить собственное взыскание, как на наши вложения там, допустим. Но у нас достаточно большой фонд обязательств, по которым мы должны что-то исполнять в отношении западных инвесторов. Вот эта совокупность обязательств по-разному оценивается, но может быть в пределах от 250 до 300 миллиардов долларов. Это совсем другая история, но в принципе это – ассиметричный ответ. В этом случае исполнение по обязательствам не получит частный инвестор, хотя нам бы, скажем прямо, не очень хотелось идти по такому пути", - рассказал зампредседателя Совбеза. "Но это пока только рассуждения вслух, тем более что там тоже пока не принято никаких решений даже в отношении доходов на наши активы. Но, скорее всего, это произойдёт, я думаю. Мы к этому готовимся", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20240222/aktivy-1928888486.html

https://ria.ru/20240215/aktivy-1927669656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий медведев, евросоюз, санкции в отношении россии