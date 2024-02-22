Рейтинг@Mail.ru
На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 22.02.2024 (обновлено: 09:51 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kitay-1928875636.html
На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна
На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна - РИА Новости, 22.02.2024
На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна
Часть полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу обрушилась после столкновения с ним контейнеровоза, говорится в сообщении управления по... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:57
2024-02-22T09:51
в мире
китай
гуанчжоу
гуандун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928895160_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_54ea0eb81bd12659009182089d544dbc.jpg
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Часть полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу обрушилась после столкновения с ним контейнеровоза, говорится в сообщении управления по безопасности на море провинции Гуандун. Отмечается, что в четверг около 5.30 утра (0.30 мск) пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли соответствующие подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто. В настоящее время выясняются причины происшествия и информация о возможных пострадавших. Агентство Синьхуа сообщало, что в результате происшествия "в воду упали транспортные средства, число которых уточняется".
https://ria.ru/20240222/shakhta-1928871592.html
китай
гуанчжоу
гуандун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928895160_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_735e718374e4f06ffc107c4f6c6e0ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, гуанчжоу, гуандун
В мире, Китай, Гуанчжоу, Гуандун
На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна

В Гуанчжоу на юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна

© AFP 2024 / STRМесто обрушения части полотна автомобильного моста после столкновения автобуса и контейнеровоза в китайском городе Гуанчжоу. 22 февраля 2024
Место обрушения части полотна автомобильного моста после столкновения автобуса и контейнеровоза в китайском городе Гуанчжоу. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AFP 2024 / STR
Место обрушения части полотна автомобильного моста после столкновения автобуса и контейнеровоза в китайском городе Гуанчжоу. 22 февраля 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Часть полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу обрушилась после столкновения с ним контейнеровоза, говорится в сообщении управления по безопасности на море провинции Гуандун.
Отмечается, что в четверг около 5.30 утра (0.30 мск) пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли соответствующие подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто.
В настоящее время выясняются причины происшествия и информация о возможных пострадавших.
Агентство Синьхуа сообщало, что в результате происшествия "в воду упали транспортные средства, число которых уточняется".
Родственники ждут передачи тел шахтеров, погибших после обрушения отдаленной незаконной шахты в Пуэрто-Гуакаре в Ла-Парагуа в штате Боливар в Венесуэле. 21 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
Вчера, 03:44
 
В миреКитайГуанчжоуГуандун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала