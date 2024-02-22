https://ria.ru/20240222/kitay-1928875636.html

На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна

На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна - РИА Новости, 22.02.2024

На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна

Часть полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу обрушилась после столкновения с ним контейнеровоза, говорится в сообщении управления по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:57

2024-02-22T05:57

2024-02-22T09:51

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Часть полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу обрушилась после столкновения с ним контейнеровоза, говорится в сообщении управления по безопасности на море провинции Гуандун. Отмечается, что в четверг около 5.30 утра (0.30 мск) пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли соответствующие подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто. В настоящее время выясняются причины происшествия и информация о возможных пострадавших. Агентство Синьхуа сообщало, что в результате происшествия "в воду упали транспортные средства, число которых уточняется".

https://ria.ru/20240222/shakhta-1928871592.html

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в мире, китай, гуанчжоу, гуандун