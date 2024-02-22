https://ria.ru/20240222/kiev-1928903807.html
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев
Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:21
2024-02-22T10:21
2024-02-22T10:21
дмитрий медведев
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908834455_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_57c234e4c69b91ced185abfb2a101da3.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908834455_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abfcc87b519388e9ccfeaafdaa89710a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, россия, украина
Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Украина
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев
Медведев: профашистский киевский режим нужно уничтожить