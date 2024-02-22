https://ria.ru/20240222/kiev-1928903807.html

Киевский режим должен пасть, заявил Медведев

Киевский режим должен пасть, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Киевский режим должен пасть, заявил Медведев

Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:21

2024-02-22T10:21

2024-02-22T10:21

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

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Варвара Скокшина

дмитрий медведев, в мире, россия, украина