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Киевский режим должен пасть, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:21 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/kiev-1928903807.html
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев
Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:21
2024-02-22T10:21
дмитрий медведев
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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дмитрий медведев, в мире, россия, украина
Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Украина
Киевский режим должен пасть, заявил Медведев

Медведев: профашистский киевский режим нужно уничтожить

© AP Photo / Alex BabenkoВоеннослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нужно гарантировать будущее России, а без разгрома националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, режим должен пасть, он должен быть уничтожен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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