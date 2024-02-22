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Глава Химок встретился с семьями участников СВО - РИА Новости, 22.02.2024
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21:07 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/khimki-1929077629.html
Глава Химок встретился с семьями участников СВО
Глава Химок встретился с семьями участников СВО - РИА Новости, 22.02.2024
Глава Химок встретился с семьями участников СВО
В преддверии Дня защитника Отечества глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились с женами участников специальной... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:07
2024-02-22T21:07
общество
химки
московская область (подмосковье)
ирина роднина
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились с женами участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации округа.В ходе беседы они поздравили семьи с наступающим праздником и обсудили волнующие вопросы."Ваша любовь, верность и поддержка в тылу - залог нашей общей победы. Вместе с вами мы не только ждем возвращения наших героев домой, но и делаем все, чтобы они и вы ни в чем не нуждались", — приводит пресс-служба слова Волошина.В материале отмечается, что в ходе встречи обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Мария Постольникова, жена химкинского бойца и основательница фонда "Ангелы фронта", попросила главу рассмотреть вопрос о выделении еще одной машины для перевозки гуманитарных грузов в зону СВО."Хочу выразить благодарность администрации Химок и лично вам, Дмитрий Владимирович. Нам уже ранее выделяли машину для доставки гуманитарных грузов. Если возможно, прошу выделить еще один автомобиль, чтобы грузы со всем необходимым вовремя доставлялись бойцам", — сказала Постольникова.По данным пресс-службы, с начала спецоперации на линию соприкосновения из Химок уже отправили более 200 тонн гуманитарного груза. Активисты, местные депутаты, городские предприятия и организации, а также неравнодушные жители приносят в пункты сбора все самое необходимое, в том числе продукты и сезонную одежду."В преддверии Дня защитника Отечества эти встречи имеют особое значение. Очень важно, что сейчас в связи СВО объединилась вся страна", — отметила Роднина, ее цитирует пресс-служба администрации.Кроме того, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе создан Центр поддержки участников СВО и их семей. За время работы сотрудники администрации, волонтеры и социальные работники помогли решить более 800 вопросов родных химкинских бойцов - от юридической помощи до оформления детям путевок в детские сады вне очереди.
https://ria.ru/20231122/gumanitarnaya_pomosch-1911186362.html
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общество, химки, московская область (подмосковье), ирина роднина, андрей воробьев, госдума рф
Общество, Химки, Московская область (Подмосковье), Ирина Роднина, Андрей Воробьев, Госдума РФ

Глава Химок встретился с семьями участников СВО

© Администрация г.о. Химки Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились с женами участников специальной военной операции
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились с женами участников специальной военной операции
© Администрация г.о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились с женами участников специальной военной операции
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина встретились с женами участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации округа.
В ходе беседы они поздравили семьи с наступающим праздником и обсудили волнующие вопросы.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин
Глава Химок Дмитрий Волошин передал гуманитарную помощь бойцам СВО
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"Ваша любовь, верность и поддержка в тылу - залог нашей общей победы. Вместе с вами мы не только ждем возвращения наших героев домой, но и делаем все, чтобы они и вы ни в чем не нуждались", — приводит пресс-служба слова Волошина.
В материале отмечается, что в ходе встречи обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Мария Постольникова, жена химкинского бойца и основательница фонда "Ангелы фронта", попросила главу рассмотреть вопрос о выделении еще одной машины для перевозки гуманитарных грузов в зону СВО.
«
"Хочу выразить благодарность администрации Химок и лично вам, Дмитрий Владимирович. Нам уже ранее выделяли машину для доставки гуманитарных грузов. Если возможно, прошу выделить еще один автомобиль, чтобы грузы со всем необходимым вовремя доставлялись бойцам", — сказала Постольникова.
По данным пресс-службы, с начала спецоперации на линию соприкосновения из Химок уже отправили более 200 тонн гуманитарного груза. Активисты, местные депутаты, городские предприятия и организации, а также неравнодушные жители приносят в пункты сбора все самое необходимое, в том числе продукты и сезонную одежду.
"В преддверии Дня защитника Отечества эти встречи имеют особое значение. Очень важно, что сейчас в связи СВО объединилась вся страна", — отметила Роднина, ее цитирует пресс-служба администрации.
Кроме того, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе создан Центр поддержки участников СВО и их семей. За время работы сотрудники администрации, волонтеры и социальные работники помогли решить более 800 вопросов родных химкинских бойцов - от юридической помощи до оформления детям путевок в детские сады вне очереди.
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ОбществоХимкиМосковская область (Подмосковье)Ирина РоднинаАндрей ВоробьевГосдума РФ
 
 
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