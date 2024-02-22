https://ria.ru/20240222/khartiya-1928992130.html

Великобритания заявила о выходе из договора к Энергетической хартии

Великобритания заявила о выходе из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 22.02.2024

Великобритания заявила о выходе из договора к Энергетической хартии

Правительство Великобритании сообщило в четверг, что страна выйдет из договора к Энергетической хартии из-за провалившихся попыток обновить соглашение в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:37

2024-02-22T14:37

2024-02-22T14:37

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евросоюз

франция

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило в четверг, что страна выйдет из договора к Энергетической хартии из-за провалившихся попыток обновить соглашение в соответствии с политикой по достижению углеродной нейтральности, говорится в заявлении, распространенном британским правительством. "Великобритания выйдет из договора к Энергетической хартии после неудачных усилий по его приведению в соответствие с принципом "чистого нуля", объявило сегодня (четверг, 22 февраля) правительство", – сказано в тексте. Отмечается, что усилия модернизировать договор к Энергетической хартии зашли в тупик после месяцев переговоров между европейскими странами, из-за чего в четверг Британия присоединяется к 9 странам ЕС, включая Францию, Испанию и Нидерланды, в выходе из договора. Власти считают, что это решение будет способствовать переходу страны к достижению "чистого нуля" и усилению энергетической безопасности. В сентября 2023 года замглавы британского минэнерго Грэм Стюарт объявил, что Великобритания рассмотрит возможность выхода из соглашения, если предложения по его модернизации не будут согласованы. В конце 2022 года Франция и Нидерланды приняли решение выйти из договора к Энергетической хартии. Договор, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным соглашением о межправительственном сотрудничестве в энергетическом секторе, охватывающем всю производственно-сбытовую цепочку. Он был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Договор объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.

https://ria.ru/20231117/ates-1909986558.html

https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html

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великобритания, евросоюз, франция, нидерланды