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Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии - РИА Новости, 22.02.2024
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07:24 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/khab-1928880048.html
Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии
Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии - РИА Новости, 22.02.2024
Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии
Россия благодаря газовому хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии; выгоды от проекта, вероятно, получит и Туркмения, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:24
2024-02-22T07:24
экономика
россия
иран
туркмения
александр новак
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия благодаря газовому хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии; выгоды от проекта, вероятно, получит и Туркмения, сказал в интервью РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Вице-премьер России Александр Новак в мае прошлого года сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание газового хаба – электронной торговой площадки – на юге Ирана. По его словам, на хабе можно будет использовать газ, который в будущем будут совместно добывать иранские и российские компании. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в июне заявлял о стремлении Тегерана создать на берегу Персидского залива газовый хаб, в котором могли бы участвовать Россия, Туркмения и Катар. Тегеран заинтересован в развитии инфраструктуры и расширении возможностей выхода на мировой рынок газа, отметил Амирагян. Страна по запасам газа занимает второе месте после России, уточнил он. "Россия может проявить интерес с точки зрения возможного выхода на рынки газа Южной Азии через Иран", – сказал эксперт. Заинтересоваться проектом может и Туркмения, которая по запасам газа находится на четвертом месте. Потенциально страна может нарастить поставки благодаря формированию мощной газовой инфраструктуры в Иране с акцентом на экспорт, пояснил собеседник агентства. "А вот у Катара интереса к этой инициативе, вероятно, будет меньше. Страна занимает лидирующие позиции на мировом рынке СПГ и успешно монетизирует запасы газа", – полагает Амирагян.
https://ria.ru/20240221/khab-1928631880.html
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экономика, россия, иран, туркмения, александр новак
Экономика, Россия, Иран, Туркмения, Александр Новак
Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии

Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа в Южной Азии

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия благодаря газовому хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии; выгоды от проекта, вероятно, получит и Туркмения, сказал в интервью РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
Вице-премьер России Александр Новак в мае прошлого года сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание газового хаба – электронной торговой площадки – на юге Ирана. По его словам, на хабе можно будет использовать газ, который в будущем будут совместно добывать иранские и российские компании. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в июне заявлял о стремлении Тегерана создать на берегу Персидского залива газовый хаб, в котором могли бы участвовать Россия, Туркмения и Катар.
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Тегеран заинтересован в развитии инфраструктуры и расширении возможностей выхода на мировой рынок газа, отметил Амирагян. Страна по запасам газа занимает второе месте после России, уточнил он.
"Россия может проявить интерес с точки зрения возможного выхода на рынки газа Южной Азии через Иран", – сказал эксперт.
Заинтересоваться проектом может и Туркмения, которая по запасам газа находится на четвертом месте. Потенциально страна может нарастить поставки благодаря формированию мощной газовой инфраструктуры в Иране с акцентом на экспорт, пояснил собеседник агентства.
"А вот у Катара интереса к этой инициативе, вероятно, будет меньше. Страна занимает лидирующие позиции на мировом рынке СПГ и успешно монетизирует запасы газа", – полагает Амирагян.
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ЭкономикаРоссияИранТуркменияАлександр Новак
 
 
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