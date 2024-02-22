https://ria.ru/20240222/kalendar-1929038999.html
В Москве представили календарь с лучшими фото российских пожарных
В Москве представили календарь с лучшими фото российских пожарных - РИА Новости, 22.02.2024
В Москве представили календарь с лучшими фото российских пожарных
Свыше 10 тысяч читательниц журнала VOICE приняли участие в отборе лучших фотографий пожарных МЧС для календаря с огнеборцами, презентация которого прошла в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:47
2024-02-22T17:47
2024-02-22T17:49
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 10 тысяч читательниц журнала VOICE приняли участие в отборе лучших фотографий пожарных МЧС для календаря с огнеборцами, презентация которого прошла в комплексе делового центра "Москва-Сити" в канун Дня защитника Отечества, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Необычный календарь с огнеборцами стал совместным проектом медиа-бренда VOICE и МЧС России. Презентация календаря прошла накануне главного мужского праздника - Дня защитника отечества. Спасибо за интерес к МЧС, к профессии пожарного, в частности, и, конечно, вопросам безопасности", - сказал директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко. Он добавил, что фото парней, которые будут украшать календарь каждый месяц в этом году, выбирали в голосовании на сайте более 10 тысяч читательниц VOICE. "О любви, искренности и страсти, в том числе к своему делу, нужно говорить с теми мужчинами, которые знают цену слову, не привыкли лукавить, готовы на подвиг и смотрят на мир без розовых очков. Команда VOICE нашла таких героев в спасательном ведомстве. Двенадцать сильных, храбрых и отважных мужчин, которые, ежедневно рискуя собой, спасают чью-то жизнь, сражаясь с огнём", - отметил представитель ведомства. Своими впечатлениями поделился участник съемок календаря, начальник караула 33-й пожарно-спасательной части Антон Сапожников, который по итогам голосования занял место самого весеннего месяца - мая. "Принимать участие в таком проекте для меня и моих коллег было первым опытом. Мы, конечно, не из робких ребят. Зайти в огонь, спасти людей – это нормально, а вот оказаться в кадре фотокамеры непривычно. Но благодаря команде VOICE, их организации всего творческого процесса, напряжения или какого-то дискомфорта на съемках не было. На площадке царила дружественная атмосфера, а результат превзошел наши ожидания", - резюмировал Сапожников.
https://ria.ru/20240212/popugay-1926806988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день защитника отечества, россия, общество
День защитника Отечества, Россия, Общество
В Москве представили календарь с лучшими фото российских пожарных
Календарь с лучшими фото российских пожарных презентовали накануне 23 Февраля
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 10 тысяч читательниц журнала VOICE приняли участие в отборе лучших фотографий пожарных МЧС для календаря с огнеборцами, презентация которого прошла в комплексе делового центра "Москва-Сити" в канун Дня защитника Отечества, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Необычный календарь с огнеборцами стал совместным проектом медиа-бренда VOICE и МЧС России
. Презентация календаря прошла накануне главного мужского праздника - Дня защитника отечества. Спасибо за интерес к МЧС, к профессии пожарного, в частности, и, конечно, вопросам безопасности", - сказал директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.
Он добавил, что фото парней, которые будут украшать календарь каждый месяц в этом году, выбирали в голосовании на сайте более 10 тысяч читательниц VOICE.
"О любви, искренности и страсти, в том числе к своему делу, нужно говорить с теми мужчинами, которые знают цену слову, не привыкли лукавить, готовы на подвиг и смотрят на мир без розовых очков. Команда VOICE нашла таких героев в спасательном ведомстве. Двенадцать сильных, храбрых и отважных мужчин, которые, ежедневно рискуя собой, спасают чью-то жизнь, сражаясь с огнём", - отметил представитель ведомства.
Своими впечатлениями поделился участник съемок календаря, начальник караула 33-й пожарно-спасательной части Антон Сапожников, который по итогам голосования занял место самого весеннего месяца - мая.
"Принимать участие в таком проекте для меня и моих коллег было первым опытом. Мы, конечно, не из робких ребят. Зайти в огонь, спасти людей – это нормально, а вот оказаться в кадре фотокамеры непривычно. Но благодаря команде VOICE, их организации всего творческого процесса, напряжения или какого-то дискомфорта на съемках не было. На площадке царила дружественная атмосфера, а результат превзошел наши ожидания", - резюмировал Сапожников.
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