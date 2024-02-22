https://ria.ru/20240222/investproekty-1928833914.html

Ефимов: масштабные инвестпроекты дадут городу около 9 тысяч рабочих мест

Ефимов: масштабные инвестпроекты дадут городу около 9 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.02.2024

Ефимов: масштабные инвестпроекты дадут городу около 9 тысяч рабочих мест

В прошлом году в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) инвесторам было предоставлено 15 участков земли для строительства второй очереди технопарка... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:00

2024-02-22T11:00

2024-02-22T11:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В прошлом году в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) инвесторам было предоставлено 15 участков земли для строительства второй очереди технопарка и важных для Москвы производств стройматериалов, продуктов питания, оборудования, одежды и другой продукции, где будут созданы порядка 9 тыс. новых рабочих мест, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для строительства промышленных объектов и технопарка в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в 2023 году город заключил с инвесторами 15 договоров аренды земельных участков площадью более 52,7 гектара. В результате в столице построят свыше 350 тысяч квадратных метров недвижимости, а на новых производствах создадут около 9 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что на этих предприятиях планируется выпускать пищевые продукты, строительные материалы, одежду, технооборудование и прочую продукцию.Отмечается, что в рамках реализации МаИП власти столицы предоставляют участки земли без проведения торгов. Статус масштабного инвестпроекта могут получить объекты, которые направлены на развитие инфраструктуры мегаполиса и создание новых мест для работы.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках проектов земля была предоставлена на территории 8 районов Москвы, преимущественно в отдаленных от центра районах. Это позволит создать в них новые рабочие места. Он добавил, что 6 земельных участков, площадь которых равна 43 га, было выделено в Новой Москве и Зеленограде. Самая большая территория из этих участков располагается в поселении Щаповском Троицкого округа столицы, ее площадь – 27,4 га. На его территории появится крупный кластер, где расположатся пищевые производства по выпуску широкого спектра продукции. А площадь зданий будет более 160 тыс. "квадратов".Новый комплекс по выпуску стройматериалов появится в Крюкове на земельном участке, площадь которого равно примерно 3 га. В Троицке на земельном участке площадью, превышающей 2,5 га, разместятся корпуса 2-ой очереди технопарка "Техноспарк". Этот комплекс будет состоять из производственных помещений, лабораторий, а также административных зданий. Действующий технопарк сможет развивать новые направления благодаря увеличению площадки.Ожидается, что на новых промпредприятиях на территории Троицкого и Новомосковского округов будет создано 3,5 тысячи мест для работы.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, более 330 рабочих смогут трудоустроиться на производствах, которые будут построены инвесторами на юго-востоке города. Власти Москвы для этих целей предоставили еще 3 участка земли общей площадью 3,27 га. Он добавил, что там будут построены предприятия по выпуску деревянных модулей для строительства, оборудования для производства пенополиуретана и изделий из него, а также строительных материалов.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках масштабного инвестиционного проекта власти Москвы предоставили компании в аренду земельный участок на территории Зеленограда по льготной ставке – 1 рубль в год, там построят производственный корпус для выпуска домов на колесах.

https://ria.ru/20240215/investproekty-1927416038.html

https://ria.ru/20231010/efimov-1901608626.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)