https://ria.ru/20240222/ikona-1928869439.html

Священник оценил передачу Путиным иконы "Спас Нерукотворный" ВКС России

Священник оценил передачу Путиным иконы "Спас Нерукотворный" ВКС России - РИА Новости, 22.02.2024

Священник оценил передачу Путиным иконы "Спас Нерукотворный" ВКС России

Передача президентом России Владимиром Путиным Воздушно-космическим силам РФ иконы "Спас Нерукотворный" пробудит у военных больший интерес к вере в Бога, это... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:04

2024-02-22T03:04

2024-02-22T03:04

религия

россия

эдесса

владимир путин

иисус христос

виктор афзалов

воздушно-космические силы россии

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Передача президентом России Владимиром Путиным Воздушно-космическим силам РФ иконы "Спас Нерукотворный" пробудит у военных больший интерес к вере в Бога, это сигнал для них быть активными в вопросах, связанных с религией, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев. В среду Путин передал Главному командованию ВКС ПФ список иконы "Спас Нерукотворный". По его словам, этот список с иконы, "которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение", "издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, традиций и веры". Он также пожелал, чтобы эта икона укрепляла бойцов в их служении, "в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию". Президент отметил, что государство также "самым внимательным образом" относится к представителям других традиционных конфессий России, которые сейчас "рядом с нами в боевом строю, рядом и духовно". В свою очередь главком ВКС Виктор Афзалов заверил, что икона "будет принесена во все воинские части и организации (ВКС)" и размещена в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил. "Сам верховный главнокомандующий дарит ВКС икону - это пробудит больший интерес военных к вере в Бога, все начнут "активничать" в религиозном направлении. У нас ведь как: пока "первый" не скажет, кто сделает? Это такой сигнал офицерам – и вообще всем военнослужащим", - сказал отец Александр Добродеев. По его мнению, сейчас все больше российских военных проявляют интерес к вере. "Военные священники должны быть на фронте "в доступе", чтобы бойцы могли к ним обращаться и напрямую. Военных священников, наверное, должно быть больше, но всему обществу нужно об этом позаботиться, как и об обеспечении их соответствующими социальными гарантиями. Если сравнить количество священников в царской России и сейчас - разница колоссальная", - заключил собеседник агентства. Икона с изображением Иисуса Христа "Спас Нерукотворный" считается защитницей русских воинов, символом веры и чуда. Икону изображали на знаменах русского воинства, образ помещали над вратами крепостей. Образ Спаса Нерукотворного - это первая в истории христианская икона, считается, что она была создана самим Богом. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Однажды он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили Спасителя прийти в Эдессу. Иисус же велел подать воду и полотенце - убрус. Он умылся, обтер лицо, и на полотне чудесным образом остался его лик, который слуги и отвезли царю Эдессы. Авгарь исцелился, прикоснувшись к плату, и впоследствии принял крещение от одного из апостолов. По преданию, именно с этого полотенца начали писать первые иконы.

https://ria.ru/20240220/gumpomosch-1928508366.html

https://ria.ru/20240221/rpts-1928815165.html

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россия, эдесса, владимир путин, иисус христос, виктор афзалов, воздушно-космические силы россии, русская православная церковь