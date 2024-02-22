https://ria.ru/20240222/gumanitarka-1929019456.html

Бойцы СВО получили в Ростове-на-Дону гуманитарный груз от красноярцев

Бойцы СВО получили в Ростове-на-Дону гуманитарный груз от красноярцев - РИА Новости, 22.02.2024

Бойцы СВО получили в Ростове-на-Дону гуманитарный груз от красноярцев

Глава Красноярска Владислав Логинов вместе с волонтерами передал бойцам СВО в Ростове-на-Дону собранный красноярцами гуманитарный груз, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:40

2024-02-22T16:40

2024-02-22T16:40

специальная военная операция на украине

красноярск

ростов-на-дону

сво

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 фев – РИА Новости. Глава Красноярска Владислав Логинов вместе с волонтерами передал бойцам СВО в Ростове-на-Дону собранный красноярцами гуманитарный груз, сообщает пресс-служба администрации города. По ее данным, для бойцов собрали медикаменты, вещевое довольствие, средства радиосвязи, автомобиль, запасные части для дронов, печи, сухое топливо, окопные свечи, маскировочные сети и поздравления, рисунки от юных красноярцев собраны при поддержке администрации города и городского Совета депутатов. "Вместе с волонтёрами в передаче гуманитарной помощи приняли участие глава города Владислав Логинов и руководитель рабочей группы по вопросам оказания мер поддержки участникам СВО, депутат горсовета Павел Креско. Привезенный груз забрали красноярские бойцы, которые проходят службу на херсонском и запорожском направлениях, и доставят его на передовую", - говорится в сообщении. Одни из бойцов с позывным "Таймень" рассказал, что очень много приходит писем от школьников. "Одна девочка, кажется из школы в Солнечном, даже связала медведя и прислала. Я его на бронежилете носил. Обязательно, когда вернусь, приеду и лично поблагодарю её", - сказал он. Глава Красноярска обсудил с военнослужащими и их командирами, какие ещё вещи требуются на передовой, и поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества. Бойцы подарили мэру военный защитный шлем. "Это не первый отправленный красноярцами гуманитарный груз. Будем готовиться формировать и отправлять сюда следующую партию. Для нас важно, чтобы и бойцы нашей Сибирской дивизии, и их семьи были окружены вниманием и заботой. Продолжим искать возможности решать имеющиеся у них вопросы и проблемы, встречаться с родными и стараться делать всё, чтобы помочь и поддержать", – отметил мэр. Гуманитарная миссия из Сибири – это поздравление с Днём защитника Отечества всех воинов, которые сегодня защищают права и свободы россиян в зоне СВО. В самом же Красноярске 23 февраля пройдут различные мероприятия, в том числе акция "Гордимся вами, защитники Отечества". В рамках акции состоится автопробег, а светодиодные экраны в течение часа будут транслировать благодарность героям от всех красноярцев за их храбрость и преданность России.

https://ria.ru/20240221/pomosch-1928652558.html

https://ria.ru/20240222/son-1928910351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярск, ростов-на-дону, сво, красноярский край