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Госдеп ищет поставщиков бытовок для Украины - РИА Новости, 22.02.2024
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02:59 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/gosdep-1928869275.html
Госдеп ищет поставщиков бытовок для Украины
Госдеп ищет поставщиков бытовок для Украины - РИА Новости, 22.02.2024
Госдеп ищет поставщиков бытовок для Украины
Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами (INL) намерено закупить 31 модульный полевой лагерь с... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:59
2024-02-22T02:59
в мире
украина
сша
одесская область
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами (INL) намерено закупить 31 модульный полевой лагерь с целью помощи в охране украинской границы, следует из материалов на портале госзакупок США. Как отмечается, соответствующее бюро ведомства содействует обеспечению Государственной пограничной службы Украины. Сейчас же пограничники Украины нуждаются в полевом оборудовании для обеспечения безопасности границ. Как следует из документации, необходима 31 бытовка, их планируется разместить в нескольких городах и регионах Украины, включая Львовскую и Одесскую области и город Луцк. Больше всего - в Киеве, десять штук. Часть таких модульных лагерей будут пригодны для проживания, то есть со спальными местами, а некоторые из них послужат иным целям, к примеру в каких-то разместят раковины и душевые.
https://ria.ru/20240222/snaryady-1928865550.html
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в мире, украина, сша, одесская область, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Одесская область, Государственный департамент США
Госдеп ищет поставщиков бытовок для Украины

Госдеп США ищет поставщиков модульных полевых лагерей для Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами (INL) намерено закупить 31 модульный полевой лагерь с целью помощи в охране украинской границы, следует из материалов на портале госзакупок США.
Как отмечается, соответствующее бюро ведомства содействует обеспечению Государственной пограничной службы Украины. Сейчас же пограничники Украины нуждаются в полевом оборудовании для обеспечения безопасности границ.
Как следует из документации, необходима 31 бытовка, их планируется разместить в нескольких городах и регионах Украины, включая Львовскую и Одесскую области и город Луцк. Больше всего - в Киеве, десять штук.
Часть таких модульных лагерей будут пригодны для проживания, то есть со спальными местами, а некоторые из них послужат иным целям, к примеру в каких-то разместят раковины и душевые.
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