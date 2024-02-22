https://ria.ru/20240222/germaniya-1929009028.html

Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики

Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики - РИА Новости, 22.02.2024

Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики

Германия вновь столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве после шести месяцев улучшения ситуации, следует из сообщения S&P... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:57

2024-02-22T15:57

2024-02-22T15:57

германия

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Германия вновь столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве после шести месяцев улучшения ситуации, следует из сообщения S&P Global. Деловая активность в промышленном производстве в ФРГ начала сокращаться в июле 2022 года: тогда индекс деловой активности в этом секторе упал ниже 50 пунктов, последние 20 месяцев он выше этой отметки не поднялся. Своего пика спад достиг в июле прошлого года - лишь 38,8 пункта, затем темпы падения начали сокращаться - в результате индекс достиг в январе одиннадцатимесячного максимума в 45,5. Однако в феврале индекс вновь рухнул в месячном выражении - и сразу до 42,3, то есть уровня, который сигнализирует о надвигающейся рецессии. Одновременно в феврале сократился и индекс промышленного выпуска - до 42,1 пункта с 45,7 месяцем ранее. Аналитики объясняют ускорение темпов сокращения резким падением выпуска и слабым спросом на товары. Кроме того, резко сократились новые заказы в промышленном секторе, а также произошло "широкомасштабное сокращение новых экспортных операций". Промышленное производство в Германии, по данным немецкой статслужбы, в годовом выражении стабильно падает с июня 2023 года: по последним данным, в декабре сокращение составило 3%. При этом в месячном выражении падение происходит уже почти полтора года: в июле и августе 2022 года оно сокращалось два месяца подряд, а в мае 2023 года перешло к устойчивому сокращению. Индекс деловой активности в промышленной сфере рассчитывается S&P Global на основе опросов менеджеров по закупкам в сфере промышленности. Значение выше 50 указывает на рост сектора, ниже 50 - на сокращение. Некоторые экономисты выделяют еще уровни в 45 и 42 пункта: если показатели находятся ниже этих отметок в течение длительного времени, то, соответственно, идет упадок промышленности и надвигается рецессия.

https://ria.ru/20240221/germaniya-1928662857.html

https://ria.ru/20240220/sholts-1928533719.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире