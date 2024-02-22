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Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики - РИА Новости, 22.02.2024
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15:57 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/germaniya-1929009028.html
Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики
Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики - РИА Новости, 22.02.2024
Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики
Германия вновь столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве после шести месяцев улучшения ситуации, следует из сообщения S&P... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:57
2024-02-22T15:57
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Германия вновь столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве после шести месяцев улучшения ситуации, следует из сообщения S&amp;P Global. Деловая активность в промышленном производстве в ФРГ начала сокращаться в июле 2022 года: тогда индекс деловой активности в этом секторе упал ниже 50 пунктов, последние 20 месяцев он выше этой отметки не поднялся. Своего пика спад достиг в июле прошлого года - лишь 38,8 пункта, затем темпы падения начали сокращаться - в результате индекс достиг в январе одиннадцатимесячного максимума в 45,5. Однако в феврале индекс вновь рухнул в месячном выражении - и сразу до 42,3, то есть уровня, который сигнализирует о надвигающейся рецессии. Одновременно в феврале сократился и индекс промышленного выпуска - до 42,1 пункта с 45,7 месяцем ранее. Аналитики объясняют ускорение темпов сокращения резким падением выпуска и слабым спросом на товары. Кроме того, резко сократились новые заказы в промышленном секторе, а также произошло "широкомасштабное сокращение новых экспортных операций". Промышленное производство в Германии, по данным немецкой статслужбы, в годовом выражении стабильно падает с июня 2023 года: по последним данным, в декабре сокращение составило 3%. При этом в месячном выражении падение происходит уже почти полтора года: в июле и августе 2022 года оно сокращалось два месяца подряд, а в мае 2023 года перешло к устойчивому сокращению. Индекс деловой активности в промышленной сфере рассчитывается S&amp;P Global на основе опросов менеджеров по закупкам в сфере промышленности. Значение выше 50 указывает на рост сектора, ниже 50 - на сокращение. Некоторые экономисты выделяют еще уровни в 45 и 42 пункта: если показатели находятся ниже этих отметок в течение длительного времени, то, соответственно, идет упадок промышленности и надвигается рецессия.
https://ria.ru/20240221/germaniya-1928662857.html
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Германии не удается преодолеть промышленный спад, сообщают аналитики

S&P Global: Германия столкнулась с усилением спада деловой активности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Германия вновь столкнулась с усилением спада деловой активности в промышленном производстве после шести месяцев улучшения ситуации, следует из сообщения S&P Global.
Деловая активность в промышленном производстве в ФРГ начала сокращаться в июле 2022 года: тогда индекс деловой активности в этом секторе упал ниже 50 пунктов, последние 20 месяцев он выше этой отметки не поднялся. Своего пика спад достиг в июле прошлого года - лишь 38,8 пункта, затем темпы падения начали сокращаться - в результате индекс достиг в январе одиннадцатимесячного максимума в 45,5.
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Однако в феврале индекс вновь рухнул в месячном выражении - и сразу до 42,3, то есть уровня, который сигнализирует о надвигающейся рецессии. Одновременно в феврале сократился и индекс промышленного выпуска - до 42,1 пункта с 45,7 месяцем ранее.
Аналитики объясняют ускорение темпов сокращения резким падением выпуска и слабым спросом на товары. Кроме того, резко сократились новые заказы в промышленном секторе, а также произошло "широкомасштабное сокращение новых экспортных операций".
Промышленное производство в Германии, по данным немецкой статслужбы, в годовом выражении стабильно падает с июня 2023 года: по последним данным, в декабре сокращение составило 3%. При этом в месячном выражении падение происходит уже почти полтора года: в июле и августе 2022 года оно сокращалось два месяца подряд, а в мае 2023 года перешло к устойчивому сокращению.
Индекс деловой активности в промышленной сфере рассчитывается S&P Global на основе опросов менеджеров по закупкам в сфере промышленности. Значение выше 50 указывает на рост сектора, ниже 50 - на сокращение. Некоторые экономисты выделяют еще уровни в 45 и 42 пункта: если показатели находятся ниже этих отметок в течение длительного времени, то, соответственно, идет упадок промышленности и надвигается рецессия.
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